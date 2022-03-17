مشجع يربط رقبته في القائم خلال مباراة إيفرتون ونيوكاسل (فيديو)

اقتحم مشجع ملعب غوديسون بارك، حيث يستضيف إيفرتون منافسه نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ20 (مؤجلة) من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وربط المشجع رقبته في القائم، قبل أن يتدخل عناصر الأمن لتحريره بعد توقع المباراة نحو 8 دقائق، واصطحبوه خارج الملعب بعد أن رفض المغادرة بمفرده.

مشجع يقتحم الملعب ويربط رقبته في القائم خلال مباراة إيفرتون ونيوكاسل، ومحاولات لتحريره.#ايفرتون_نيوكاسل pic.twitter.com/mx37INXXmX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 17, 2022

وأظهرت الدقيقة 50 المشجع الذي ربط رقبته في القائم، وبدا أنه يعاني من مشكلة في التنفس بسبب ضيق الحبل على رقبته.

وقع الحادث بعد انتهاء الاستراحة مباشرة حيث كان المحتج يرتدي قميصا كتب عليه ”فقط أوقفوا البحث عن النفط“.

وقالت المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن هذا الاحتجاج على موقع“تويتر“: ”حكومتنا تخوننا بتمويل حقول نفطية جديدة في بحر الشمال. النفط الجديد يعني تدمير مستقبل أبنائنا، هذا يعني الحرب على دول صغيرة. ويعني الآن المزيد من المعاناة للفئات الأفقر والأكثر تهميشا في جميع المناطق“.

وانتهت المباراة بفوز إيفرتون 1/0 جاء بتوقيع أليكس إيوبي في اللحظات الأخيرة من المباراة، وقد شهدت طرد آلان من إيفرتون في الدقيقة 83.

Another Everton fan has just run on and lumped him 😂😂😂😂 pic.twitter.com/gLPnMwtAVK — James Welham (@WelhamOfficial) March 17, 2022

,رفع الفوز رصيد إيفرتون إلى 25 نقطة من 27 مباراة في المركز السابع عشر، في حين جمدت الخسارة رصيد نيوكاسل عند 31 نقطة من 29 مباراة في المركز الرابع عشر.

وفاز نيوكاسل يونايتد 7 مرات في حين تعادل 10 مرات وخسر 12 مرة، في حين فاز إيفرتون 7 مرات وتعادل 4 مرات وخسر 16 مرة.

ومن المقرر أن يلعب نيوكاسل يونايتد مع توتنهام هوتسبير يوم الأحد، ثم مع وولفرهامبتون، ثم ليستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أما إيفرتون فمن المقرر أن يلعب مع كريستال بالاس يوم الأحد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم مع ويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.