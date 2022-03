مشجع يربط رقبته في القائم خلال مباراة إيفرتون ونيوكاسل (فيديو)

اقتحم مشجع ملعب غوديسون بارك، حيث يستضيف إيفرتون منافسه نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ20 (مؤجلة) من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وربط المشجع رقبته في القائم، قبل أن يتدخل عناصر الأمن لتحريره بعد توقع المباراة نحو 8 دقائق، واصطحبوه خارج الملعب بعد أن رفض المغادرة بمفرده.

وأظهرت الدقيقة 50 المشجع الذي ربط رقبته في القائم، وبدا أنه يعاني من مشكلة في التنفس بسبب ضيق الحبل على رقبته.

وقع الحادث بعد انتهاء الاستراحة مباشرة حيث كان المحتج يرتدي قميصا كتب عليه ”فقط أوقفوا البحث عن النفط“.

وقالت المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن هذا الاحتجاج على موقع“تويتر“: ”حكومتنا تخوننا بتمويل حقول نفطية جديدة في بحر الشمال. النفط الجديد يعني تدمير مستقبل أبنائنا، هذا يعني الحرب على دول صغيرة. ويعني الآن المزيد من المعاناة للفئات الأفقر والأكثر تهميشا في جميع المناطق“.

وانتهت المباراة بفوز إيفرتون 1/0 جاء بتوقيع أليكس إيوبي في اللحظات الأخيرة من المباراة، وقد شهدت طرد آلان من إيفرتون في الدقيقة 83.

Another Everton fan has just run on and lumped him 😂😂😂😂 pic.twitter.com/gLPnMwtAVK

— James Welham (@WelhamOfficial) March 17, 2022