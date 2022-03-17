كيف تحول تشيلسي من مصدر جذب للاعبين إلى ناد غير مرغوب فيه؟

قال وكلاء اللاعبين إن الفوضى الناجمة عن فرض عقوبات اقتصادية على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي، وتجميد أصوله في بريطانيا، جعلت اللاعبين الذين يستهدف النادي اللندني التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية يشعرون بالتوتر والقلق بشأن هذه الخطوة.

وتم عرض تشيلسي للبيع مع طلب مشترين محتملين لتقديم عطاءات وعروض لشراء النادي اللندني، ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن عملية البيع، والمالكين الجدد والتكهنات حول مستقبل المدير الفني توماس توخيل، دفع النجوم المرشحين للانتقال لتشيلسي إلى البحث عن مكان آخر.

وقال دان تشابمان وكيل اللاعبين والمحامي الرياضي لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: ”كنت أعتقد أن عرض النادي للبيع سيكون له تأثير كبير على تعاقدات اللاعبين“

سيكون اللاعبون والوكلاء المحتملون قلقين للغاية بشأن ما إذا كان النادي سيكون بدون عقوبات بحلول الصيف، لذا فإن استثمار الكثير من الوقت الآن في أي احتمال للانتقال إلى تشيلسي قد يُنظر إليه على أنه غير مجدٍ.

وقبل اندلاع الأزمة الحالية، كان تشيلسي مرتبطًا بسلسلة من الأسماء الكبيرة، بما في ذلك لاعب وسط وست هام ديكلان رايس، ومدافع ريال مدريد إيدر ميليتاو، ومدافع إشبيلية جول كوندي.

وقال تشابمان إنه إذا تم بيع النادي بسرعة، فقد يكون هناك نشاط كبير في الانتقالات الصيفية، لكن هذا سيعتمد على رؤية المالك الجديد للنادي واستراتيجيته في سوق الانتقالات، والتي قد تكون مختلفة عن السنوات السابقة بقيادة أبراموفيتش.

كما حدث في نيوكاسل يونايتد، سيتعين على أي مالك جديد إبرام تعاقدات بسرعة كبيرة بدلا من وضع إستراتيجية للبحث عن لاعبين.

وأضاف تشابمان: ”من الناحية الواقعية، حتى يتم البيع، أود أن أقول إن جهود التعاقدات في تشيلسي مجمدة مثل أصولهم. وسيبدأ الوكلاء في البحث لعملائهم عن مكان آخر، وقد يؤثر ذلك على قدرة تشيلسي على تحقيق أهدافه الأساسية من اللاعبين“.

وتمت معاقبة أبراموفيتش المقرب من نظام الرئيس الروسي فلايمير بوتين، الأسبوع الماضي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد أن خلصت حكومة المملكة المتحدة إلى أنه تربطه علاقات وثيقة بنظام بوتين، لكن لطالما نفى أبراموفيتش وجود مثل هذه الصلة.

ونتيجة لذلك، تم تجميد جميع أصول أبراموفيتش في المملكة المتحدة، بما في ذلك نادي تشيلسي، حيث يعمل النادي حاليًا بموجب ترخيص خاص من الحكومة.

وبموجب قواعد النقل، يجب ألا تكون هناك مفاوضات بين اللاعبين المتعاقد معهم والأندية المنافسة فيما يتعلق بالصفقات، لأن النافذة مغلقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الترخيص الممنوح لتشيلسي من قبل الحكومة يمنع أي معاملات جديدة بما في ذلك الانتقالات، وتنتهي صلاحية الترخيص في 31 مايو/أيار المقبل، وإذا تم بيع النادي، فمن المتوقع أن يتم رفع القيود المفروضة على نشاط تشيلسي.

اللاعبون المرشحون للانتقال لتشيلسي

قال ستيفن هيث، المحامي الرياضي الذي يعمل في الانتقالات، إنه على الرغم من ذلك، فإن الوضع في تشيلسي سيؤثر بشكل كبير على الوكلاء وسينظرون في الخيارات المتاحة لعملائهم.

وقال هيث: ”إنه مصدر اضطراب للوكلاء واللاعبين؛ لأنهم يفكرون في الخيارات التي من المحتمل أن تكون في الصيف. إذا كان بين الخيارات عقد صفقة مع تشيلسي، فسيتعين عليهم التفكير فيما إذا كان من مصلحة اللاعب البحث في مكان آخر؛ لأنهم قد لا يكونون قادرين على إبرام هذه الصفقة.“

وبعد إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، وتشكيل فريق يضم عددا كبيرا من اللاعبين، لا يتفوق عليه إلا مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، اختار توخيل عدم التعاقد مع أي لاعبين كبار جدد في يناير/كانون الثاني الماضي. ومع ذلك، بمجرد انتهاء الفترة الشتوية بدأت التكهنات حول أهداف تشيلسي الصيفية.

ودائما ما يتصدر القائمة لاعب وسط وست هام يونايتد والمنتخب الإنجليزي ديكلان رايس، الذي تألق بعد صعوده من أكاديمية النادي ليصبح أحد اللاعبين البارزين في وست هام وإنجلترا.

وكان ديفيد مويز المدير الفني لوست هام صرح في وقت سابق بأن رايس يساوي 100 مليون جنيه إسترليني.

وتم ربط تشيلسي أيضًا بعدد من المدافعين قبل الأزمة في أوكرانيا، في ظل انتهاء عقود ثلاثة مدافعين حاليين بنهاية الموسم الحالي، وتردد أن توخيل طلب من مجلس الإدارة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، إيدر ميليتاو، من ريال مدريد في الصيف.

وكذلك الفرنسي جول كوندي الذي كان قريبا من الرحيل عن إشبيلية للنادي اللندني العام الماضي، لكن الفريقين أخفقا في التوصل لاتفاق على صفقة.

والموعد النهائي لتقديم العطاءات لشراء تشيلسي يوم الجمعة. سيكون أمام أي مشترٍ محتمل للنادي 10 أسابيع لإكمال عملية الشراء قبل نهاية الموسم، وحوالي 14 أسبوعًا قبل بدء فترة الانتقالات في الأول من يوليو/تموز المقبل.

ومع ذلك، فإن بيع النادي قد لا يخفف حتى الشكوك في أذهان اللاعبين الذين يبحثون عن خطوة، بالنظر إلى الاضطرابات الكبيرة في ستامفورد بريدج.