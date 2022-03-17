صراع المربع الذهبي يشتعل بين فرق لندن في الدوري الإنجليزي

سيحصل المتنافسون على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على راحة مطلع الأسبوع للعب في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن الصراع على المركز الرابع سيستمر، ولا يزال أرسنال في الصورة رغم الهزيمة بملعبه من ليفربول، أمس الأربعاء.

ويحل أرسنال الرابع في الترتيب ضيفا على أستون فيلا، يوم السبت، وبعدها بيوم يلعب منافساه في لندن وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير في قمة بين صاحبي المركزين السادس والسابع، قد يكون لها تأثير كبير.

ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يتجاوز آرسنال ويضيق الخناق على مانشستر سيتي https://t.co/n3MbJMMalG pic.twitter.com/GmPNJbjBdj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 16, 2022

وانتهت سلسلة من خمسة انتصارات متتالية لأرسنال بالهزيمة 2-صفر من ليفربول الطامح لنيل اللقب لكن مستواه منذ بداية العام يعطيه فرصة كبيرة للعودة لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2017.

ويملك فريق المدرب ميكل أرتيتا 51 نقطة من 27 مباراة متقدما بنقطة واحدة على مانشستر يونايتد الذي لعب مباراتين أكثر.

وحصد وست هام 48 نقطة من 29 مباراة ويملك توتنهام نفس الرصيد من 28 مباراة، بينما جمع ولفرهامبتون واندرارز الذي يستضيف ليدز يونايتد، غدا الجمعة، 46 نقطة من 29 مباراة.

والفرص متوازنة بشكل يثير الفضول، وستكون مواجهة مطلع الأسبوع محورية لآمال وست هام وتوتنهام.

#ليفربول يحقق فوزه التاسع على التوالي في البريميرليغ بهدفين في #ارسنال بالجولة ٢٧ من الدوري الإنجليزي وصل إلى النقطة ٦٩ ليواصل الضغط على صاحب المركز الأول بفارق نقطة واحدة مانشستر سيتي#ارسنال_ليفربول #ليفربول_ارسنال pic.twitter.com/bN1XWKmBiW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 16, 2022

وخلال فترة كبيرة من الموسم بدا أن وست هام سيحجز المركز الرابع في أفضل ختام موسم له بدوري الأضواء منذ 1986.

لكنه تراجع خلف أرسنال، والهزيمة من توتنهام يوم الأحد ستشكل ضربة قوية لآماله في استقبال استاد لندن لمباريات بطولة الصفوة في أوروبا.

كما تشتت ذهنه مواجهة ضيفه إشبيلية في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس.

ومن جهة أخرى، أنعش توتنهام، الذي لا يمكن توقع مستواه، فرصه بتحقيق أربعة انتصارات في آخر ست مباريات بالدوري رغم الشكوك حول عودة الأداء السيئ في أي وقت.

وقلل أنطونيو كونتي، الذي تولى قيادة توتنهام في نوفمبر تشرين الثاني، دائما من التوقعات وشكك في كفاءة تشكيلته، لكن المدرب الإيطالي محظوظ باستعادة المهاجم هاري كين لمستواه المعهود.

وقال كونتي بعد الفوز 2-صفر على برايتون أند هوف ألبيون، أمس الأربعاء: ”أظهرنا تطورا هائلا وهذا جيد من أجل الحاضر والمستقبل“.

وأضاف: ”مباراة الأحد ستكون مصيرية أمام وست هام. يملك نفس الدافع ونتحدث عن فريق تقدم علينا في الموسم الماضي وينافس في الدوري الأوروبي.

وتابع: ”الحصول على النقاط الثلاث مهم جدا للاحتفاظ بالأمل في الوصول للمركز الرابع“.

ولا يزال آرسنال في وضع مريح لكن زيارته المحفوفة بالمخاطر إلى فيلا بعد معركة شرسة أمام ليفربول ستشكل اختبارا صعبا لقدرته على التماسك.

وقال أرتيتا مازحا، أمس الأربعاء: ”لا تقلقوا سيستجمع اللاعبون الطاقة يوم السبت. سينامون ويأكلون جيدا. لكن شكرا لرابطة الدوري على وضع هذا الجدول“.

ويمكن أن يقطع برنتفورد خطوة كبيرة نحو البقاء في الدوري الممتاز عندما يزور ليستر سيتي، يوم الأحد، ويعني الفوز ابتعاده عن منطقة الهبوط بفارق 11 نقطة.