هالاند سيصبح "اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي"

لا يزال مصير النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند لم يتم حسمه، لكن اقتصر الصراع على ضمه إلى مانشستر سيتي، وريال مدريد، لكن يبدو أن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأقرب للتعاقد معه.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“، وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، إن مانشستر سيتي مستعد لجعل هالاند اللاعب الأعلى أجرًا في إنجلترا إذا انضم من بروسيا دورتموند.

وبات سيتي متصدرًا لسباق التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا، حيث تمت مناقشة الشروط الشخصية له مع مسؤولي متصدر الدوري الممتاز.

ويمكن الآن الكشف عن أن هالاند سيصبح صاحب أعلى أجر في الدوري الإنجليزي الممتاز، براتب يزيد على 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ومن المرجح أن يتم حسم هذه الصفقة قبل نهاية الموسم الحالي وفي غضون شهر.

وهذا المبلغ سيجعل هالاند أعلى دخلًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر سيتي، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط سيتي اللذين يحصلان على 385 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويملك المهاجم النرويجي شرطًا جزائيًا في عقده الحالي مع دورتموند بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني وهو مبلغ منخفض نسبيًا مما يعني أن كل من وكيله مينو رايولا ووالده لاعب وسط سيتي السابق ألف-إنغي من المقرر أيضًا أن يحصلوا على عمولة ضخمة، مع توقع أن يقترب إجمالي الصفقة من 100 مليون جنيه إسترليني.

وكان برشلونة قد انسحب من السباق بعد إعلان رئيسه خوان لابورتا بأنه لن يعرض اقتصاد ناديه المتعثر لصدمة كبيرة من أجل التعاقد مع لاعب واحد.

لكن منافسه ريال مدريد لا يزال في السباق، وكذك باريس سان جيرمان الذي يعرض هالاند بديلًا للفرنسي كيليان مبابي والذي من المرجح أن ينتقل لريال مدريد نهاية الموسم، لكن هناك ثقة متزايدة بأن مانشستر سيتي الأقرب لحسم صفقة المهاجم الذي سجل 80 هدفًا في 80 مباراة مع دورتموند.

وشدد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي باستمرار على أن النادي بحاجة لمهاجم صريح بعد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي للفريق، العام الماضي، بانتقاله لبرشلونة، وثم اعتزاله، وقد وجد ضالته في هالاند.