ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يتجاوز آرسنال ويضيق الخناق على مانشستر سيتي

واصل ليفربول انتفاضته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وشدد الخناق على مانشستر سيتي في الصراع الملتهب بينهما على لقب الدوري بالمسابقة العريقة في الموسم الحالي، بعدما انتزع فوزا ثمينا 2 – صفر من ملعب مضيفه أرسنال، مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة والعشرين للبطولة.

ولم يعرف ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي لمصلحة مانشستر سيتي، سوى طعم الفوز في الدوري الإنجليزي منذ تعادله 2 – 2 مع مضيفه تشيلسي على ملعب (ستامفورد بريدج) في الثاني من يناير الماضي.

افتتح البرتغالي ديوغو جوتا التسجيل لليفربول في الدقيقة 54، قبل أن يضيف البديل البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 62.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق انتصاره التاسع على التوالي في المسابقة، إلى 69 نقطة في المركز الثاني في ترتيب المسابقة، مقلصا الفارق إلى نقطة وحيدة فقط خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كريستال بالاس في مباراته الأخيرة بالبطولة.

في المقابل، تجمد رصيد أرسنال، الذي أوقف ليفربول صحوته عقب فوزه في مبارياته الخمس الماضية بالبطولة، عند 51 نقطة، لكنه بقي في المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، علما بأن هذه هي الخسارة الثامنة التي يتلقاها الفريق اللندني في البطولة هذا الموسم والأولى منذ ما يقرب من شهرين ونصف الشهر تقريبا.

توتنهام يهز الشباك في انتصار سهل في برايتون

حافظ توتنهام هوتسبير على أمله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفي كريستيان روميرو وهاري كين في الفوز 2-صفر على برايتون أند هوف ألبيون البعيد عن مستواه اليوم الأربعاء.

وجاء الشوط الأول الباهت في ليلة ممطرة في الساحل الجنوبي خاليا تقريبا من أي فرص على المرمين حتى ارتطمت تسديدة ديان كولوسيفسكي بالمدافع روميرو وسكنت الشباك في الدقيقة 37 ليفتتح التسجيل للنادي اللندني.

وكان توتنهام أفضل من مضيفه في الشوط الأول وضاعف النتيجة عبر هجمة مرتدة نموذجية انتهت بتسديدة أرضية من كين في المرمى بالدقيقة 57.

Spurs take all three points at the Amex ✅#BHATOT pic.twitter.com/fvBiOJHdHJ

— Premier League (@premierleague) March 16, 2022