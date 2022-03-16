دعوى قضائية ضد كورت زوما مدافع وست هام وشقيقه إيوان بتهمة إساءة معاملة الحيوان

قالت جمعية (آر.إس.بي.سي.إيه) للرفق بالحيوان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم توجيه الاتهام إلى كورت زوما مدافع وست هام يونايتد وشقيقه إيوان بموجب قانون رعاية الحيوان عقب نشر مقطع فيديو يظهرهما وهما يسيئان معاملة قطة.

وأظهر الفيديو، الذي صوره إيوان، ونُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الشهر الماضي، زوما وهو يُسقط القطة ويركلها على الأرض.

وقال المتحدث باسم جمعية (آر.إس.بي.سي.إيه) للرفق بالحيوان لرويترز: ”بعد تحقيق كامل وشامل، بدأنا إجراءات رفع دعوى قضائية ضد كيرت زوما، وإيوان زوما، بموجب قانون رعاية الحيوان، وتواصل جمعية (آر.إس.بي.سي.إيه) للرفق بالحيوان رعاية القطتين، وسنكون في وضع يسمح لنا بالكشف عن مزيد من المعلومات بمجرد تأكيد موعد المحكمة“.

قالت منظمة حقوق الحيوان البريطانية إنها سوف تقيم دعوى قضائية ضد مدافع ويست هام كورت زوما وشقيقه يوان لمحاكمتهما. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ( بي ايه ميديا)، أن زوما شوهد وهو يركل واحدة من قططه في فيديو مصور انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير الماضي. pic.twitter.com/px0nCXXD6m — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 16, 2022

وقال وست هام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه على دراية ببيان الجمعية، وإن زوما كان يتعاون مع التحقيق بشكل كامل.

وأضاف النادي في بيان: ”نفهم أن قطتي زوما فحصهما طبيب بيطري، وتتمتعان بصحة جيدة، ولم تتعرض أي منهما لإصابات جسدية، ولأسباب قانونية لن يدلي أي من كيرت أو النادي بأي تعليق آخر في الوقت الحالي“.

وأثار الفيديو غضبًا، وأدى إلى قطع رعاة النادي العلاقات مع وست هام، بينما استبعدت شركة أديداس العملاقة للملابس الرياضية زوما، الذي اعتذر هو وشقيقه عن تصرفاتهما، من قائمة اللاعبين الذين ترعاهم رغم أن المدرب ديفيد مويز لا يزال يعتمد على المدافع.

وقال وست هام إنه تم تغريم زوما ”بأقصى مبلغ ممكن“، الشهر الماضي، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الغرامة كانت راتب أسبوعين. ووافق المدافع البالغ من العمر 27 عامًا على الغرامة التي سيتم التبرع بها لجمعيات الرفق بالحيوان.

واسُتبعد يوهان من قبل ناديه داجنهام آند ردبريدج بعد هذه المزاعم، الشهر الماضي، لكن الفريق المنافس في الدرجة الخامسة قال إنه سيكون جاهزًا للعب.

وقال النادي في بيان: ”داجنهام آند ردبريدج علم بقرار جمعية (آر.إس.بي.سي.إيه) للرفق بالحيوان بتوجيه الاتهام إلى يوهان زوما بموجب قانون رعاية الحيوان، للعام 2006، لقد مرت 4 أسابيع حتى الآن منذ الواقعة، ويشعر النادي أن أي إيقاف إضافي من الفريق سيكون ضارًا بالنادي وإيوان، لذلك تم اتخاذ قرار بأن يكون إيوان متاحًا للعب“.