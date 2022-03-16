ردود الفعل في ليفربول حول مفاوضات محمد صلاح مع برشلونة

أثار ما تردد بشأن مفاوضات بين برشلونة والنجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز ردود أفعال واسعة داخل إنجلترا بين الجماهير والنقاد خاصة المنتمين لليفربول.

وبعد صدور تقرير يشير إلى أن مفاوضات صلاح مع ليفربول قد توقفت بسبب وجود تفاوت بين ما يطلبه اللاعب من أجر وما يريد النادي أن يدفعه، لجأت الجماهير إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإبداء آرائهم.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين إن المفاوضات بين رامي عباس وكيل أعمال قائد ”الفراعنة“ وليفربول قد توقفت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي على الرغم من أن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بدا مسترخياً بشأن الموقف.

تقرير: محمد صلاح لا يخطط لترك ليفربول والانتقال للدوري الإسباني https://t.co/XvJ1rM2pQf pic.twitter.com/GMJ4S5kKQ8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 15, 2022

ولقد أدى ذلك بالتأكيد إلى ردود أفعال مثيرة للاهتمام من الجماهير التي عبرت عن رأيها في تويتر، حيث قال أحدهم في تعليقه على تغريدة رومانو: ”أنا لست قلقا، لقد وجدنا دائمًا بديلاً ولن يكسر النادي سياسته المالية للحفاظ عليه (صلاح)، إنه يكبر(يتقدم في العمر) على أي حال!! سيستمر النادي في المحاولة ولكن إذا لم يحسم الأمر ببقائه، فيمكنه الانضمام إلى باريس سان جيرمان الغني“.

وفي المقابل أدى الأمر إلى شعور بعض مشجعي ليفربول بالارتباك والقلق من احتمال رحيل صلاح في الصيف، أو عندما ينتهي عقده في عام 2023.

لكن مشجعا آخر لليفربول قال: ”يجب أن نبيعه ونمضي قدمًا، فلماذا نضيع المزيد من الوقت في هذا لأن كلا الطرفين لن يغيرا موقفهما، نحن نعرف ميزانيتنا ولا يمكننا إفلاس النادي من أجل لاعب واحد“.

واتفق مشجع آخر مع سابقه بقوله: ”حسنًا، يمكنه الذهاب، لنرى مدى جودته عندما لا يلعب في نظامنا مثلما حدث مع جيني فينالدوم وفيليب كوتينيو، سرب وكيله كل هذا في الليلة السابقة للمباراة وبينما نحن ننافس لحصد أربعة ألقاب هذا الموسم. شخص ما يعطينا 100 مليون جنيه إسترليني“.

وكان رأي أحد المشجعين مغايرا ويطالب بالإبقاء على النجم المصري، قائلا: “ FSG (ملاك النادي) لا يدفعون في ذلك الوقت، يبلغ أجر صلاح 400 ألف جنيه إسترليني/ أسبوع أو أيا كان. سيكلف FSG أكثر لاستبداله“.

وانتقد مشجع آخر موقف رامي عباس وكيل صلاح قائلا: ”إنه لأمر مخيب للآمال عندما يركز الفريق على ثلاث جبهات (بعد التتويج بكأس الرابطة)، يطرح الوكلاء مفاوضات تجديد العقد مرة أخرى! ويتحدثون في وسائل الإعلام الأمر الذي يسبب الانقسام، لا يساعد أحداً، هل يمكننا التركيز فقط على مواجهة آرسنال والحصول على ثلاث نقاط من فضلك!“.

الصحفي تشافي كامبوس في حوارا مع راديو كتالونيا يوضح آخر تطورات امكانية رحيل محمد صلاح إلى برشلونة – راتب محمد صلاح مع ليفربول 9 مليون يورو. – المصري يطلب راتب يصل إلى 17 مليون يورو للتجديد. – ليفربول قد يبيع محمد صلاح بـ40 مليون يورو حال صمم على عدم تجديد تعاقده. pic.twitter.com/drmncDLLGU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 14, 2022

كاراغر يثق في بقاء صلاح

في المقابل صرح جيمي كاراغر أسطورة ليفربول السابق ومحلل ”سكاي سبورتس“ بأنه يعتقد أن صلاح سيوقع عقدًا جديدًا في ليفربول، كما قال عبر حسابه على إنستغرام.

وسأل زميله غاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق والمحلل في سكاي سبورتس أيضا عما إذا كان بإمكانه رؤية صلاح يغادر في نهاية الموسم، ليرد كاراغر بأن الوضع لا يقلقه.

كما تبدو الأمور، لا يبدو أن هناك أي تحرك للاعب البالغ من العمر 29 عامًا لتجاوز مستقبله في مرسيسايد، لكن كاراغر، أثناء حديثه إلى نيفيل، أوضح سبب اعتقاده أن صلاح سيبقى في آنفيلد.

سأل نيفيل: ”محمد صلاح سيغادر، هل سيغادر محمد صلاح في نهاية الموسم“ وأجاب كاراغر: ”ليس في نهاية الموسم، قد يغادر في نهاية عقده، لكنه لن يغادر في نهاية الموسم“.

ثم سأل نيفيل: ”ألا تعتقد أنهم سيبيعونه؟ لا تعتقد أنهم سيستفيدون؟ مع وجود دياز وجوتا وفيرمينو وماني؟“.

وأضاف كاراغر: ”لا ، لا. لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. سيبقون عليه 12 شهرًا أخرى. نأمل أن يتمكنوا من تغيير رأيه ومحاولة إقناعه بالتوقيع على هذا العقد، أعتقد أنه سينتهي به الأمر بتوقيع العقد، لأكون صادقًا، أنا لست قلقًا للغاية بشأن الموقف. أعتقد أنه سيوقع بسبب وضع كل هذه الأندية الأخرى، سينظرون إلى هالاند ومبابي. لاعبين أصغر من صلاح سنا“.

كشفت جريدة "الآس" الإسبانية خيارات برشلونة في الصيف للتعاقد مع أحد اللاعبين في الجانب الأمامي. الخيار الأول هو هالاند لاعب دورتموند، الخيار الثاني هو محمد صلاح لاعب ليفربول، الخيار الثالث ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ، الخيار الرابع هو لوكاكو لاعب تشيلسي. pic.twitter.com/2bQL6OrFLU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 14, 2022

وساعد صلاح ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما في عام 2020 ودوري أبطال أوروبا قبلها بـ 12 شهرًا.

ولا يزال الفريق في قمة مستواه، كما يتضح من فوزه بكأس كاراباو 2022 بينما ينتهي عقد صلاح في غضون 15 شهرًا، فيما يعتقد أرسين فينغر المدير الفني السابق لآرسنال أن ليفربول يجب أن يدفع ما يلزم للاحتفاظ بصلاح، وقال لشبكة beIN Sports: ”محمد صلاح، ستفعل ذلك وتبقى“.