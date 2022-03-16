أحمد شوبير ينفي اقتراب أحمد رفعت من الأهلي

نفى الإعلامي أحمد شوبير الأخبار التي ترددت على لسانه بشأن انتقال أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر إلى الأهلي المصري.

وكانت بعض المواقع والصحف المصرية قد نقلت على لسان شوبير، صباح اليوم الأربعاء بأن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قد أنهى كافة تفاصيل التعاقد مع أحمد رفعت مهاجم فيوتشر.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ نفيًا لهذا الأمر جملة وتفصيلا، مع توبيخ شديد لمن نشر مثل هذه التقارير.

وقال شوبير: ”من العيب والعار على أي وسيلة إعلامية أن تكتب أو تنقل تصريحات مفبركة وتنسبها لشخصي“.

وأضاف: ”علما بأن حلقات برنامجي الإذاعي يتم إنزالها كاملة عبر صفحاتي وحساباتي الموثقة ومن السهل مراجعة ما يكتب قبل النشر أتحدث عن أكذوبة مفاوضات أمير توفيق مع أحمد رفعت!!!؟؟؟“.

من العيب والعار علي أي وسيله إعلاميه أن تكتب أو تنقل تصريحات مفبركه وتنسبها لشخصي علما بأن حلقات برنامجي الإذاعي يتم انزالها كامله عبر صفحاتي وحساباتي الموثقه ومن السهل مراجعة ما يكتب قبل النشر أتحدث عن أكذوبة مفاوضات أمير توفيق مع أحمد رفعت!!!؟؟؟ — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 16, 2022

يذكر أن أحمد رفعت أكد أمس الثلاثاء في تصريحات تليفزيونية أنه لم يتلق أي عرض من قبل ناديي الأهلي أو الزمالك، وأنه ملتزم بعقده مع فيوتشر.

ويشغل الإعلامي أحمد شوبير منصب رئيس نادي فيوتشر لكرة القدم، فضلا عن كونه مصدرا مقربا من إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.