المحكمة الرياضية تؤيد عقوبات "اليويفا" بحرمان منتخب روسيا من المشاركات الدولية

رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) يوم الثلاثاء طلب الاتحاد الروسي لكرة القدم تعليق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي للعبة ”يويفا“ على الأندية والمنتخبات الروسية على خلفية الهجوم على أوكرانيا.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الثلاثاء إنها أيدت الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على مشاركة الفرق الروسية في بطولاته بينما تدرس المحكمة القضية.

ويسري القرار على بطولات اليويفا، بينما مازالت روسيا تتطلع إلى إلغاء عقوبة الاتحاد الدولي (الفيفا) ما يسمح لها بالمشاركة في مباريات ملحق تصفيات كأس العالم المقررة في نهاية الشهر الحالي.

وستبقى الفرق الروسية مستبعدة من المسابقات الأوروبية حتّى يتم البت في الاستئناف المقدم من الاتحاد الروسي.

في حين وعد القضاء الرياضي باتخاذ قرار في نهاية الأسبوع بشأن التعليق المحتمل للعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقرر الاتحادان الدولي ”فيفا“ والأوروبي ”يويفا“ لكرة القدم، في نهاية شهر فبراير الماضي، استبعاد المنتخب والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.