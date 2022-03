فابريزيو رومانو: محمد صلاح لا يخطط لترك ليفربول والانتقال للدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول، لا يخطط لترك فريقه الآن وللانتقال للعب في الدوري الإسباني.

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة “ سكاي سبورتس”، والمتخصص بأخبار الانتقالات أن محمد صلاح لا يخطط للعب في “ الليغا”، خلال هذه الفترة.

وقال رومانو في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر إن قائد صلاح لا يُقاتل للرحيل عن ليفربول الصيف المقبل، ولكنه قد يرحل بنهاية عقده في صيف عام 2023.

وأضاف: ”صلاح يركز مع الفريق حاليًا ولا شيء سوى ذلك“.

واختتم رومانو تقريره بأن المفاوضات بين محمد صلاح وليفربول لتجديد العقد مازالت غير جيدة، وأن الأمر متروك فقط للنادي الإنجليزي.

Mo Salah’s currently not planning for La Liga move. He’s not desperate to leave this summer – his contract expires in June 2023 when he could leave on a free, Mo’s only focused on Liverpool as of today. 🔴🇪🇬 #LFC

New contract talks still broken – it’s only up to Liverpool. pic.twitter.com/p4vRKS2U74

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2022