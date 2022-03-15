فابريزيو رومانو: محمد صلاح لا يخطط لترك ليفربول والانتقال للدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول، لا يخطط لترك فريقه الآن وللانتقال للعب في الدوري الإسباني.

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة “ سكاي سبورتس”، والمتخصص بأخبار الانتقالات أن محمد صلاح لا يخطط للعب في “ الليغا”، خلال هذه الفترة.

وقال رومانو في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر إن قائد صلاح لا يُقاتل للرحيل عن ليفربول الصيف المقبل، ولكنه قد يرحل بنهاية عقده في صيف عام 2023.

وأضاف: ”صلاح يركز مع الفريق حاليًا ولا شيء سوى ذلك“.

واختتم رومانو تقريره بأن المفاوضات بين محمد صلاح وليفربول لتجديد العقد مازالت غير جيدة، وأن الأمر متروك فقط للنادي الإنجليزي.

Mo Salah’s currently not planning for La Liga move. He’s not desperate to leave this summer – his contract expires in June 2023 when he could leave on a free, Mo’s only focused on Liverpool as of today. 🔴🇪🇬 #LFC New contract talks still broken – it’s only up to Liverpool. pic.twitter.com/p4vRKS2U74 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2022

يذكر أن صحيفة ”آس“ الإسبانية نشرت أمس الإثنين تقريرًا قالت فيه إن تشافي منح الضوء الأخضر لإدارة برشلونة لاستقدام صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت ”آس“ عن مصادرها داخل النادي الكتالوني أن هناك اتصالات بالفعل حدثت من جانب برشلونة مع ممثلي صلاح وكانت“ إيجابية“.

ويعتبر تشافي أن مهاجم ليفربول هو اللاعب المثالي لإكمال الهجوم الجديد في حال عدم وصول هالاند.

ولم يتمكن ليفربول من كسر الجمود الحالي في المفاوضات مع قائد المنتخب المصري، فسيتعين عليه إما التفكير في العروض التي سيتلقاها اللاعب الصيف المقبل وإما قبول الواقع المتمثل في خسارته مجانا عام 2023 عند نهاية عقده.

وتستمر قصة عدم تجديد عقد صلاح البالغ عمره 29 عاما الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، نظرا لأنه يوجد فرق كبير بين ما يرغب ليفربول في دفعه له وما يعتقد صلاح أنه يستحقه، والتزمت جميع الأطراف حتى الآن بالصمت بشأن الأرقام المطروحة على الطاولة.

وصرح النجم المصري مرارًا وتكرارًا أنه يريد البقاء في أنفيلد بعد 2023 ولا يزال هذا هو الحال حتى الآن، إذ إنه بقدر تألقه فقد أكد أن النادي قدم له أيضًا بيئة مثالية لهذا التألق.

ولا شك أن عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حتى الآن لا يتعلق بشعور اللاعب بالإغراء لبدء تحد جديد أو تجربة الحياة في مكان آخر، لكن الأمر يتعلق بضرورة شعور صلاح بالتقدير والاحترام عن طريق العرض المالي الذي سيقدمه له النادي.

وفي الوقت نفسه يعاني ليفربول من مأزق كبير يتعلق بعدم رغبة النادي في هدم هيكل الأجور الذي أسهم في تحقيق النادي الكثير من الألقاب في السنوات القليلة الماضية.