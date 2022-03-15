لعدم قدرته على بيع التذاكر.. تشيلسي يطالب بإقامة مباراة ميدلسبره بكأس الاتحاد بدون جماهير

طالب تشيلسي بإقامة مباراته على ملعب ميدلسبره في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم السبت المقبل، بدون جماهير؛ من أجل ”النزاهة الرياضية“ نظرا لأنه غير قادر على بيع تذاكر بسبب القيود المفروضة عليه؛ بسبب ترخيص الحكومة البريطانية.

ويتعامل تشيلسي، الذي تقدم بالطلب لمجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي للعبة، مع القيود الحكومية في عملياته بعد فرض عقوبات على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

وأكد النادي اللندني أنه كانت هناك ”مناقشات مكثفة“ مع مكتب تنفيذ العقوبات المالية، لكن لم يتم إجراء تعديلات على الترخيص في الوقت المناسب الذي يسمح ببيع التذاكر لجماهير تشيلسي لحضور مباراة السبت في استاد ريفرسايد.

وقال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان اليوم الثلاثاء: ”من المهم للمسابقة إقامة مباراة ميدلسبره في موعدها، لكننا بتردد شديد نطالب مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي بإقامة المباراة بدون جماهير لأسباب تتعلق بالنزاهة الرياضية.

”نادي تشيلسي يدرك أن هذا الأمر سيكون له تأثير كبير على ميدلسبره وجماهيره، وكذلك جماهيرنا التي اشترت بالفعل العدد المحدود من التذاكر الذي تم بيعه قبل فرض قيود الترخيص.

”لكن نعتقد أن هذه الطريقة الأكثر عدلا للعمل في ظل الظروف الحالية“.

🗣️ ستيف جيبسون رئيس ميدلزبره يرد على احتجاج تشيلسي بإقامة المباراة بين الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي بدون حضور جمهور بسبب "النزاهة الرياضية" : – النزاهة الرياضية وتشيلسي لا ينتميان إلى نفس الجملة .. على مدار 19 عام، ساهمت الأموال الفاسدة في دعم نجاح تشيلسي. pic.twitter.com/yttqmqYhfl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 15, 2022

وقال الاتحاد الإنجليزي إنه سيناقش الأمر في اجتماعه غدا الأربعاء.

وقال ميدلسبره إنه يرى أن الطلب ”غريب وبدون أي ميزة على الإطلاق“.

وأضاف في بيان: ”مثل هذا الطلب غير عادل تماما ولا أساس له، ويعني فرض عقوبة على ميدلسبره وجماهيره“.

وطالبت رابطة مشجعي تشيلسي النادي بسحب الطلب، وحثت الحكومة على تعديل الترخيص والسماح للجماهير بالحصول على التذاكر.

* انتقاد الطلب

جمدت الحكومة أصول أبراموفيتش عقب غزو روسيا لأوكرانيا، قائلة إنه يرتبط بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عقود. ونفى أبراموفيتش مثل هذه العلاقة.

وقالت الحكومة إنها تجتمع يوميا مع النادي وسلطات كرة القدم لمناقشة المزيد من التعديلات على الترخيص؛ لضمان حضور المزيد من الجماهير للمباريات.

ومع ذلك، تعرض طلب إقامة المباراة بدون جماهير للنقد.

وقال مصدر رفيع في الحكومة البريطانية: ”تشيلسي لا يبدو أنه يتفهم خطورة الموقف الذي يمر به، كونه مملوكا لكيان تعرض لعقوبات بسبب ارتباطه بشخص (بوتين) مسؤول عن أعمال مروعة في أوكرانيا.

”لا نعارض وجود مشجعين لتشيلسي على المدى الطويل، لكن لن نسمح بتدفق أموال من مبيعات التذاكر إلى كيان يخضع لعقوبات“.

وخسر بطل أوروبا نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول بركلات الترجيح الشهر الماضي، لكنه ينافس في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، حيث يلعب مع ليل الفرنسي خارج أرضه غدا الأربعاء في الإياب، عقب فوزه 2-صفر في لندن.

ويحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.