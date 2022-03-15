رسميًا.. عودة كريستيان إريكسن لمنتخب الدنمارك

استُدعي كريستيان إريكسن ضمن قائمة المنتخب الدنماركي لكرة القدم لمباراتين وديتين مقررتين خلال مارس الجاري، وذلك بعد تسعة أشهر من تعرضه لسكتة قلبية خلال إحدى مباريات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي أقيمت في 2021.

وغاب إريكسن ”30 عاما“ عن الوعي لمدة خمس دقائق إثر تعرضه لتوقف القلب خلال مباراة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي في يونيو الماضي، لكنه تلقى العلاج وخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو ما مكنه من مواصلة مسيرته كلاعب.

وستشهد المباراة أمام صربيا أول عودة لإريكسن إلى ملعب ”باركن“ الذي شهد تعرضه للحادث في مواجهة فنلندا بدور المجموعات من البطولة الأوروبية.

وذكر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان: الآن لا يفترض بنا أن ننتظر أو نتساءل مجددا.

وأضاف: كريستيان إريكسن ضمن قائمة الـ 23 لاعبا الذين اختارهم المدير الفني كاسبر هيولماند.

وتابع: وبالتالي سيعود لاعب المنتخب رقم 10 لارتداء قميص الفريق الوطني للمرة الأولى منذ تعرضه للسكتة القلبية في مباراة كأس الأمم الأوروبية أمام فنلندا في 12 يونيو.

وانضم إريكسن لنادي برينتفورد في يناير الماضي وخاض منذ ذلك الوقت ثلاث مباريات، حيث لعب طوال 90 دقيقة لمباراتين متتاليتين، كما شارك في المباراة التي فاز فيها الفريق على بيرنلي 2 – صفر في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان هذا كافيا لإقناع كاسبر هيولماند المدير الفني للمنتخب الدنماركي بإعادته إلى قائمة المنتخب للمباراتين الوديتين المقررتين أمام هولندا وصربيا يومي 26 و29 مارس الجاري، على الترتيب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي إيه ميديا“ أن اللاعب سيعيش بلا شك لحظات عاطفية لدى عودته إلى المنتخب الدنماركي، الذي كان قد واصل المشوار حتى الدور قبل النهائي في يورو 2020.