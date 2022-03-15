كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول وآرسنال

أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن مهاجمه محمد صلاح بات لائقا بما يكفي للمشاركة في التدريبات قبل رحلة الفريق إلى آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأربعاء، رغم خروجه مصابا في القدم خلال انتصار مطلع الأسبوع على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون.

واستبدل صلاح في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-صفر بعد دقائق من تسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وتورمت قدم الدولي المصري بعد المباراة، لكن كلوب قال إن أطباء الفريق أبلغوه بأن صلاح سيعود إلى تدريبات‭ ‬الفريق.

آس: محمد صلاح هو هدف برشلونة ومحادثات إيجابية بين الطرفين https://t.co/twZiwIyjNB pic.twitter.com/VuzmWhZt6f — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 14, 2022

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “ لاعب قوي. كنا محظوظين للغاية. تورمت قدمه وكان يشعر بالألم لكن الأمور باتت أفضل اليوم“.

وأضاف: ”تلقيت رسالة قبل المؤتمر الصحفي بأنه مستعد للتدريب. سنرى كيف يبدو ذلك“.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الترتيب، ويمكنه تقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة إذا تغلب على آرسنال صاحب المركز الرابع بعد تعادل فريق المدرب بيب غوارديولا دون أهداف مع كريستال بالاس، يوم الإثنين.

وقال كلوب: ”لقد شاهدت سيتي لمدة 65 دقيقة بالضبط لأسباب تتعلق بالتحليل، صدق أو لا تصدق. ليس لدي الوقت لمشاهدتهم لنهاية المباراة“.

وتابع: ”قدم بالاس مباراة جيدة وكذلك سيتي لكنه لم يستغل الفرص، في آخر 30 دقيقة لم أتابع المباراة لكني رأيت النتيجة وفوجئت بها، هل يساعد ذلك في تغيير المزاج؟ سنواجه آرسنال ولا يمكننا ضمان النقاط في ملعب آرسنال.. يجب أن نلعب هذه المباراة“.

وقال المدرب الألماني، إن فريقه سيواصل الضغط على سيتي حتى نهاية المشوار.

وسيتواجه الفريقان في مباراة قد تحسم مصير اللقب في ملعب الاتحاد التابع لسيتي في 10 أبريل نيسان.

وقال كلوب ”هذه هي الخطة. سنحاول مضايقة سيتي قدر الإمكان“.

”لدينا 10 مباريات لنلعبها وهناك عدد قليل من المباريات الصعبة حقا. كل مباراة في الدوري الممتاز صعبة، لكن القليل منها صعب بشكل خاص، سنخوض واحدة منها غدا.

”هل يمكننا الفوز في جميع المباريات العشر؟ لا يبدو ذلك مرجحا، ولكن طالما كان ذلك ممكنا، سنحاول“.