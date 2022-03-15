غاري نيفيل: سأشعر بالمفاجأة في حال قبول العرض السعودي لشراء تشيلسي

قال غاري نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد السابق والمحلل الحالي في شبكة ”سكاي سبورتس“، إنه سيندهش ويشعر بالمفاجأة في حال الموافقة على العرض السعودي الأخير للاستحواذ على تشيلسي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مجموعة إعلامية بقيادة محمد الخريجي، أحد مشجعي تشيلسي، عرضت 2.7 مليار جنيه استرليني للاستحواذ على النادي البريطاني الذي يملكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

ومع ذلك، ادعى مدافع مانشستر يونايتد السابق نيفيل أنه سيتفاجأ إذا تمكنت المجموعة السعودية من شراء النادي اللندني، بالنظر إلى الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة.

وقال نيفيل في حديثه لقناة ”سكاي سبورتس“: ”سأندهش إذا سُمح للشركة السعودية بشراء نادي تشيلسي لكرة القدم على خلفية ما حدث. أعتقد أن هناك شيئًا ما يحدث بسرعة كبيرة عندما يتعلق الأمر باختيار الشخص المناسب والملائم لعملية البيع“.

”لا نعرف ما هي المعايير أو العقبات التي كان على السعوديين تجاوزها للوصول إلى هذا البلد، كنت أؤيد قدومهم، على الرغم من أنني ربما أعيد تقييم ذلك في هذه اللحظة بعد ما حدث في الأيام العشرة الماضية في ما يتعلق بتشيلسي“.

ولا شك أن تشيلسي في حاجة ماسة إلى البيع، بعد أن جمدت الحكومة البريطانية أصول أبراموفيتش الأسبوع الماضي بسبب علاقاته القوية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب على أوكرانيا.

ووفقًا لبن جاكوبس، الصحفي في شبكة CBS Sports الأمريكية، دخلت مجموعة إعلامية سعودية السباق على شراء تشيلسي الآن، حيث قدم كونسورتيوم سعودي خاص بقيادة الخريجي، مشجع تشيلسي، عرضًا بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني لشراء تشيلسي.

وليس للمجموعة الإعلامية علاقات مباشرة مع الحكومة السعودية، عكس صندوق الاستثمارات العامة الذي اشترى نيوكاسل يونايتد في وقت سابق من هذا الموسم.

ويضيف جاكوبس أن المجموعة التي تقدمت بالعرض السعودي تتلقى ”دعمًا في إيجاد التمويل“ من محمد بن خالد آل سعود.

وكان الخريجي حاضرا في ستامفورد بريدج في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حيث تعادل البلوز 1-1 مع مانشستر يونايتد.

وقد عاش سابقًا في المملكة المتحدة، حيث درس في لندن، وله علاقات مع ناديي النصر والهلال السعوديين.

وتعتزم المجموعة أيضًا مواصلة الاستثمار بكثافة في أكاديمية النادي اللندني في مركز كوبهام التدريبي، بالإضافة إلى فريق السيدات.

وأثارت العقوبات المفروضة حاليًا على تشيلسي مخاوف من أن النادي قد لا يكون قادرًا على الاستمرار في مواصلة المنافسة حتى نهاية الموسم، ما لم يتم الانتهاء من البيع.