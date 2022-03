أنقذ 18 تسديدة.. ماذا قال غوارديولا لحارس كريستال بالاس بعد التعادل مع مانشستر سيتي؟ (فيديو)

تبادل بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حديثا بدا غاضبا مع فنسنتي غويتا حارس مرمى كريستال بالاس عقب نهاية مباراة الفريقين بالتعادل السلبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن المدير الفني الإسباني قال في تصريحات عقب المباراة إنه هنأ مواطنه غويتا على أدائه خلال المباراة، موضحا في رده على سؤال بشأن محادثته مع الحارس الإسباني البالغ عمره 35 عاما ”لقد هنأته على مجهوده الرائع وعلى تصدياته. لقد قدم مباراة رائعة“.

Pep Guardiola and Vicente Guaita having a heated conversation at full-time 👀 pic.twitter.com/bwjaTtVt4G

— Football Daily (@footballdaily) March 14, 2022