أنقذ 18 تسديدة.. ماذا قال غوارديولا لحارس كريستال بالاس بعد التعادل مع مانشستر سيتي؟ (فيديو)

تبادل بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حديثا بدا غاضبا مع فنسنتي غويتا حارس مرمى كريستال بالاس عقب نهاية مباراة الفريقين بالتعادل السلبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن المدير الفني الإسباني قال في تصريحات عقب المباراة إنه هنأ مواطنه غويتا على أدائه خلال المباراة، موضحا في رده على سؤال بشأن محادثته مع الحارس الإسباني البالغ عمره 35 عاما ”لقد هنأته على مجهوده الرائع وعلى تصدياته. لقد قدم مباراة رائعة“.

Pep Guardiola and Vicente Guaita having a heated conversation at full-time 👀 pic.twitter.com/bwjaTtVt4G — Football Daily (@footballdaily) March 14, 2022

وأطلق لاعبو مانشستر سيتي 18 تسديدة على مرمى غويتا دون أن ينجحوا في هز شباكه، ونجح كريستال بالاس في اقتناص أربع نقاط من مانشستر سيتي حامل لقب ومتصدر الدوري الإنجليزي في المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد فوزه بهدفين نظيفين في ملعب الاتحاد في الدور الأول من الموسم.

وكان كريستال بالاس آخر فريق نجح في منع مانشستر سيتي من التسجيل في الدوري الممتاز عندما فعلها في أكتوبر/ تشرين الأول، وكرر ذلك يوم الاثنين.

وقد أطلق لاعبو مانشستر سيتي 32 تسديدة على مرمى غويتا هذا الموسم لكن دون أن ينجح في هز شباك الحارس الإسباني المخضرم.

وقال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC عقب المباراة ”قدمنا مباراة جيدة حقًا. في 90 دقيقة ارتكبنا القليل من الأخطاء والطريقة التي لعبنا بها كانت جيدة حقًا. لا يوجد حظ في كرة القدم. لعبنا لتسجيل الأهداف وعدم استقبال أهداف من شباكنا. عانينا قليلا. اللاعبون كانوا يؤدون بشكل جيد لذلك لم أقم بإجراء تغييرات. لم نسجل ك، كان هذا هو الخطأ“.

”التشكيلة التي شاركت اليوم كانت هناك من قبل وستكون هناك في المباراة القادمة. أنا سعيد جدًا بالأداء والطريقة التي لعبنا بها“.

وفتح هذا التعادل الباب لليفربول للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما نجح صاحب المركز الثاني في تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط بعد الفوز على برايتون اند هوف ألبيون يوم السبت الماضي، محققا انتصاره الثامن على التوالي ليواصل فرض الضغط على المتصدر.

وصمد كريستال بالاس دون أن تهتز شباكه حتى النهاية، ليعزز سجله دون هزيمة في خمس مباريات متتالية في كافة المسابقات، ليستمر في المركز الـ 11 في ترتيب الدوري، لكن بكل تأكيد فإن هذه النتيجة ستسعد مشجعي ليفربول بشكل أكبر من أي فريق آخر.