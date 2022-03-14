تقرير: محمد صلاح يسابق الزمن للمشاركة في مباراة ليفربول وآرسنال

قال موقع ”ليفربول إيكو“ إن القلق يزداد بشأن إصابة النجم المصري محمد صلاح مع غيابه عن التدريبات اليوم الإثنين.

ويغيب محمد صلاح عن التدريبات حيث كثف ليفربول استعداداته لمباراة آرسنال يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

آس: محمد صلاح هو هدف برشلونة ومحادثات إيجابية بين الطرفين https://t.co/twZiwIyjNB pic.twitter.com/VuzmWhZt6f — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 14, 2022

ووفقا للموقع فإن الشكوك ما زالت تحيط حول سفر محمد صلاح إلى لندن لمواجهة آرسنال بعد غيابه عن التدريبات اليوم الإثنين.

وتم استبدال النجم المصري في الدقيقة 65 بعد تسجيله هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 61 في الفوز 2/0 على برايتون يوم السبت الماضي حيث أصيب بالقدم.

وصرح المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بعد المباراة: ”سنرى، إنه يعتقد أن الأمر ليس خطيرًا ولكن يمكن أن تتأكد أنه عندما يجلس صلاح فإنه ليس سليما بنسبة 100%، أعتقد أن هذا كان الوضع عندما أراد التسديد وتم منعه وأعتقد أن قدمه كانت ممدودة قليلاً، علينا أن نرى“.

وقال موقع ”ليفربول إيكو“ إن صلاح يواجه الآن سباقًا مع الزمن ليكون لائقًا لمواجهة آرسنال، حيث يسعى ليفربول لتحقيق الفوز التاسع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لإبقاء الضغط على مانشستر سيتي المتصدر.

يورغن كلوب يتحدث عن إصابة محمد صلاح بعد الفوز على برايتون: "سنرى حجم إصابة محمد صلاح .. اللاعب يعتقد أنها ليست كبيرة .. الإصابة كانت نتيجة محاولته تسديد الكرة ولكنه اصطدم بالمدافع قبل ضربة الجزاء". #ليفربول_برايتون pic.twitter.com/mefNAtdAVw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وسجل 20 هدفا في 26 مباراة، كما قدم 10 تمريرات حاسمة، أما في دوري أبطال أوروبا فسجل صلاح 8 أهداف في 8 مباريات، وصعد الريدز إلى دور الـ8.

وبعد مواجهة آرسنال من المقرر أن يلعب ليفربول مع نوتينغهام فورست في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم مع مانشستر سيتي وأستون فيلا وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك ليفربول 66 نقطة من 28 مباراة ويتأخر بـ3 نقاط فقط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب أيضا 28 مباراة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يوسع الفارق في الصدارة https://t.co/X41kc2t0OK pic.twitter.com/eBNWtPf4T8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

برشلونة وصلاح

وفي وقت سابق نشرت صحيفة ”أس“ الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن تشافي مدرب برشلونة منح الضوء الأخضر لإدارة النادي لاستقدام محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال تعثر الاتفاق مع إيرلينغ هالاند.

وعلمت ”أس“ من مصادرها داخل النادي الكتالوني أن هناك اتصالات بالفعل حدثت من جانب برشلونة مع ممثلي صلاح وكانت إيجابية.

ورغم إيجابية الاتصالات إلا أنه لا تزال الأولوية المطلقة للنرويجي إيرلينغ هالاند، على الرغم من أن تصريحات لابورتا الأخيرة قد تترك ظِلالًا من الشك حول جدوى العملية.