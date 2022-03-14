رياضة

تقرير: محمد صلاح يسابق الزمن للمشاركة في مباراة ليفربول وآرسنال
تاريخ النشر: 14 مارس 2022 16:23 GMT
تاريخ التحديث: 14 مارس 2022 16:40 GMT

تقرير: محمد صلاح يسابق الزمن للمشاركة في مباراة ليفربول وآرسنال

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وسجل 20 هدفا في 26 مباراة كما قدم 10 تمريرات حاسمة أما في دوري أبطال أوروبا فسجل صلاح 8 أهداف في 8 مباريات وصعد الريدز إلى دور الـ8.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال موقع ”ليفربول إيكو“ إن القلق يزداد بشأن إصابة النجم المصري محمد صلاح مع غيابه عن التدريبات اليوم الإثنين.

ويغيب محمد صلاح عن التدريبات حيث كثف ليفربول استعداداته لمباراة آرسنال يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

ووفقا للموقع فإن الشكوك ما زالت تحيط حول سفر محمد صلاح إلى لندن لمواجهة آرسنال بعد غيابه عن التدريبات اليوم الإثنين.

وتم استبدال النجم المصري في الدقيقة 65 بعد تسجيله هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 61 في الفوز 2/0 على برايتون يوم السبت الماضي حيث أصيب بالقدم.

وصرح المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بعد المباراة: ”سنرى، إنه يعتقد أن الأمر ليس خطيرًا ولكن يمكن أن تتأكد أنه عندما يجلس صلاح فإنه ليس سليما بنسبة 100%، أعتقد أن هذا كان الوضع عندما أراد التسديد وتم منعه وأعتقد أن قدمه كانت ممدودة قليلاً، علينا أن نرى“.

وقال موقع ”ليفربول إيكو“ إن صلاح يواجه الآن سباقًا مع الزمن ليكون لائقًا لمواجهة آرسنال، حيث يسعى ليفربول لتحقيق الفوز التاسع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لإبقاء الضغط على مانشستر سيتي المتصدر.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وسجل 20 هدفا في 26 مباراة، كما قدم 10 تمريرات حاسمة، أما في دوري أبطال أوروبا فسجل صلاح 8 أهداف في 8 مباريات، وصعد الريدز إلى دور الـ8.

وبعد مواجهة آرسنال من المقرر أن يلعب ليفربول مع نوتينغهام فورست في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم مع مانشستر سيتي وأستون فيلا وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك ليفربول 66 نقطة من 28 مباراة ويتأخر بـ3 نقاط فقط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب أيضا 28 مباراة.

برشلونة وصلاح
وفي وقت سابق نشرت صحيفة ”أس“ الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن تشافي مدرب برشلونة منح الضوء الأخضر لإدارة النادي لاستقدام محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال تعثر الاتفاق مع إيرلينغ هالاند.

وعلمت ”أس“ من مصادرها داخل النادي الكتالوني أن هناك اتصالات بالفعل حدثت من جانب برشلونة مع ممثلي صلاح وكانت إيجابية.

ورغم إيجابية الاتصالات إلا أنه لا تزال الأولوية المطلقة للنرويجي إيرلينغ هالاند، على الرغم من أن تصريحات لابورتا الأخيرة قد تترك ظِلالًا من الشك حول جدوى العملية.

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