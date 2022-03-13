مانشستر سيتي يقترب بشدة من ضم هالاند بعد انسحاب برشلونة

تلقى مانشستر سيتي دفعة قوية في سباق التعاقد مع إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند بعد خروج برشلونة من السباق نظرًا لأن النادي الكتالوني لا يريد التعرض ”لأي خطر آخر“.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية عن خوان لابورتا رئيس برشلونة قوله ردًا على سؤال من محطة TV3 بشأن التعاقد مع المهاجم النرويجي، الموسم المقبل، إن برشلونة يعمل على تكوين فريق أكثر قوة، لكنه أوضح أنه لن يفعل أي شيء يعرّض اقتصاد النادي للخطر.

وأضاف لابورتا: ”نحن ندعم الفريق، للموسم المقبل، ويعمل ماتيو أليماني، وجوردي كرويف، والإدارة الفنية بأكملها، على تحقيق ذلك، وهناك صفقات أدرك أن الجماهير متحمسة لها، لكنها صعبة للغاية لأنها عمليات لا ينبغي علينا القيام بها في ظل الوقت الاقتصادي الحالي للنادي.. رغم أن الحالة الاقتصادية للنادي تحسنت، إلا أنه لن نبرم أي صفقة تعرّض الوضع الاقتصادي للنادي للخطر“.

ويتطلع عملاق الليغا الذي يعاني من ضائقة مالية إلى إعادة البناء مع أسطورة النادي تشافي كمدير فني، ورغم أن مهاجم دورتموند هدف رئيس لبرشلونة لكن لابورتا أقرَّ بأن قدرات برشلونة المالية محدودة.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن قرار لابورتا وضع مانشستر سيتي في صدارة المرشحين للتعاقد مع المهاجم الشاب، حيث أشارت تقارير إلى أن هالاند وافق بالفعل على شروط شخصية مع فريق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

وشدد غوارديولا باستمرار على أن النادي يحتاج إلى مهاجم صريح بعد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي للفريق، العام الماضي.

وهالاند لديه شرط جزائي قيمته 64 مليون جنيه إسترليني في عقده مع دورتموند وهو نقطة ضعف كبيرة في عقد لاعب موهوب بحجم هالاند، لكن وكيل أعماله مينو رايولا سيجني عمولة ضخمة من هذه الصفقة، وكذلك والده.

وهذه المبالغ، بالإضافة إلى مكافأة التوقيع، من المرجح أن تصل بالمجموع الكلي الصفقة إلى رقم ضخم وقياسي بالنسبة لسيتي.

وهالاند – الذي يقترب من العودة لدورتموند بعد تعافيه من إصابة في العضلات، في يناير/كانون الثاني الماضي – يتمتع بسجل يحسد عليه، حيث سجل 80 هدفًا من 79 مباراة مع الفريق الألماني واستمرار مسيرته التي أحرز خلالها 149 هدفًا في 190 مباراة.

وإذا انضم هالاند إلى مانشستر سيتي سينضم إلى الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي تعاقد معه النادي، في يناير/كانون الثاني الماضي، وسينضم للفريق مع بداية الموسم المقبل.