ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يهزم نيوكاسل ويتمسك بالمركز الثالث

حقق تشيلسي الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب بنتيجة 1/0 على نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ29 من البريميرليغ، اليوم الأحد.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج جاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 89.

وحقق تشيلسي الفوز الـ17، في حين تعادل 8 مرات وخسر 3 مرات، ليرفع الفوز رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث.

ويحتل مانشستر سيتي مركز الصدارة ويملك 69 نقطة، مقابل 66 لليفربول في المركز الثاني.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد نيوكاسل يونايتد عند 31 نقطة من 28 مباراة في المركز الرابع عشر، وقد خسر للمرة الـ11، في حين فاز 7 مرات، وتعادل في 10.



وهذه أول مباراة لتشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج منذ تجميد أصول مالك النادي رومان أبراموفيتش.

وفي مباراة ثانية فاز وولفرهامبتون 1/0 على إيفرتون في مباراة شهدت طرد جونجوي كيني من إيفرتون في الدقيقة 78، كما فاز ليدز يونايتد 2/1 على نوريتش سيتي، وواتفورد 2/1 على ساوثهامبتون، وبذات النتيجة فاز ويستهام على أستون فيلا.

وفي وقت لاحق يلتقي آرسنال مع ليستر سيتي على ملعب الإمارات، وتختتم مباريات الجولة الـ29، غدا الإثنين، عندما يحل مانشستر سيتي ضيفا على كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك.

تعليق توخيل

وعلق المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، على العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية مؤخرًا على رومان أبراموفيتش، مالك النادي، وعلى الفريق

وقال توخيل، في تصريحات أبرزتها شبكة ”سكاي سبورتس“: ”لا أعرف إذا كنت قلقًا، لكننا على علم بالوضع الذي يتغير كل يوم تقريبًا. لا يمكننا فعل الكثير“.

وأضاف: ”ما زلت سعيدًا بوجودي هنا، أنا مدرب لفريق قوي، هناك الكثير من الضوضاء لكن ما زلنا نسمح لأنفسنا ببذل قصارى جهدنا للتركيز على كرة القدم فقط“.

وتابع توخيل: ”حدث تغيير كبير من الأمس إلى اليوم، لكن لا يمكننا التأثير عليه، كما أننا لم نتسبب في الموقف، في الوقت الحالي، يبدو أن العمل في المجال الرياضي داخل النادي محمي إلى حد ما“.