صحيفة إنجليزية تكشف بدلاء محمد صلاح "المحتملين" حال رحيله عن ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول بدأ بالفعل في البحث عن بديل جديد لتعويض النجم المصري محمد صلاح، حال فشل تجديد تعاقده مع الريدز.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، ولم يتفق الطرفان حتى الآن على التجديد، وقد يرحل دون مقابل إذا لم يتمكن ليفربول من توقيع عقد جديد مع النجم المصري.

مباراة ليفربول ضد برايتون.. رد فعل غاضب من كلوب على محمد صلاح لعدم تمرير الكرة (فيديو) https://t.co/sR8Nk8b0vR pic.twitter.com/63IsLTiiJY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

ونشرت صحيفة ”ديلي إكسيبريس“ تقريرًا قالت فيه إن ليفربول لديه بديلان رائعان إذا رفض محمد صلاح عقدًا جديدًا آخر.

أصبح صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم منذ التوقيع مع الريدز قادمًا من روما في عام 2017.

وخلال فترة وجوده في أنفيلد سجل النجم أكثر من 150 هدفًا للنادي، وقد كان له دور فعال حيث فاز مع فريقه بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس كاراباو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا رفض صلاح توقيع عقد جديد، بعد أن رفض العرض الأخير من الريدز، فقد يتم بيعه هذا الصيف، أو أنه سيغادر عند انتهاء صفقته في عام 2023.

وألقت Express Sport نظرة على بدائل محتملة رائعة لهداف ليفربول الرئيسي:

رافينها لاعب ليدز

تلقى ليفربول دعمًا كبيرًا للتعاقد مع رافينها من ليدز يونايتد بعد الأداء القوي للاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار الموسمين الماضيين.

أحرز اللاعب البرازيلي الدولي 15 هدفاً في دوري الدرجة الأولى منذ انضمامه إلى نادي يوركشاير قادماً من رين في أكتوبر / تشرين الأول 2020.

أظهر ليفربول بالفعل قدرته على تحويل لاعبين مثل مهاجم ولفرهامبتون السابق ديوغو جوتا إلى نجوم ويمكن أن يفعل الشيء نفسه مع رافينها.

لكن من المحتمل أن يضطروا إلى صرف أموال كبيرة من أجل الشاب البالغ من العمر 25 عامًا.

أرنو دانجوما

برز جناح فياريال أرنو دانجوما كموهبة كبيرة هذا الموسم وسجل أربعة أهداف في مراحل المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا كان يلعب في بورنموث الموسم الماضي وسجل 15 هدفًا رائعًا في 33 مباراة.