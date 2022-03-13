ما حقيقة رغبة تركي آل الشيخ في شراء نادي تشيلسي؟

نفى الإعلامي السعودي وليد الفراج ما تردد في وسائل إعلام غربية عن نية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودي شراء نادي تشيلسي.

وكان أبراموفيتش، الذي خضع لضغوط عقب غزو بلاده روسيا لأراضي أوكرانيا المجاورة، قد عرض تشيلسي للبيع الأسبوع الماضي لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الممنوح للنادي.

تقارير إعلامية إنجليزية أشارت في هذا الصدد إلى وجود عرض سعودي من شركة ”الوسائل“ السعودية، لتنضم لقائمة المهتمين بشراء تشيلسي.

ورد الفراج المقرب من آل الشيخ على هذه التقارير من خلال برنامجه ”أكشن مع وليد“ قائلا: ”ما تردد عن تكليف تركي آل الشيخ لحمد الخريجي رئيس شركة الوسائل السعودية، لشراء نادي تشيلي الإنجليزي، ليس صحيحا“.

وأضاف: ”هذه المعلومة غير صحيحة بالمرة، المستشار تركي آل الشيخ أو محمد الخريجي لم يقوما بأي خطوة في هذا الملف“.

واختتم: ”لا يوجد لهما دور نهائيا في أي مفاوضات حاليا مع نادي تشيلسي“.

وقالت وسائل إعلام بريطانية بينها صحيفتا ”ذا صن وديلي ميل“، إن أبراموفيتش المقرب من النظام الروسي، جُمدت جميع أصوله، وممنوع من دخول بريطانيا ومن ممارسة أي نشاط أو عمل في البلاد.

لكن تشيلسي حصل على تصريح خاص لمواصلة اللعب، وسيظل حاملو التذاكر الحاليون قادرين على حضور المباريات، ولكن لن يتمكن النادي من بيع المزيد من التذاكر أو المنتجات المختلفة مثل القمصان والأحذية وملابس التدريب وغيرها في متاجره الرسمية.

وبعد ضغوط كبيرة في بريطانيا لارتباطه بنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعلن الحرب على أوكرانيا قبل أسبوعين، طرح أبراموفيتش النادي للبيع الأسبوع الماضي، وتعهد بالتبرع من بعض عائدات البيع لضحايا الحرب في أوكرانيا.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في تقرير حصري إنه تم تسليم تشيلسي مبلغا نقديا قدره 110 ملايين جنيه إسترليني لضمان تمكنه من إنهاء الموسم الحالي.

وجاء قرار الحكومة بتخفيف قبضتها المالية على النادي اللندني في الوقت الذي تم فيه إيقاف رابطة الدوري الممتاز للمالك الروسي رومان أبراموفيتش.

وكان بطل أوروبا وكأس العالم للأندية في خطر الدخول في خطر الإفلاس وخصم نقاط من رصيده بعد أن حد الترخيص الصارم للحكومة من الأموال المتوافرة لسداد فاتورة الأجور الشهرية للنادي البالغة 28 مليون جنيه إسترليني وجميع المصاريف الأخرى.

لكن أعضاء البرلمان كشفوا عن أن يومين من المفاوضات مع رؤساء الأندية أسفرا عن ترخيص معدل سيسمح الآن للبلوز بالحصول على أموال حقوق البث والجوائز المالية المجمدة.

ويُسمح لتشيلسي باستخدام كل دخل حقوق البث المحتملة البالغ قدرها 35 مليون جنيه إسترليني من الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي (اليويفا) حتى نهاية الموسم بالإضافة إلى جميع أموال الجوائز المستحقة لهم من المسابقات المحلية والأوروبية.

ومن المقرر أن يحصل على 39 مليون جنيه إسترليني من الدوري الإنجليزي الممتاز إذا ظل في المركز الثالث وما يصل إلى 36 مليون جنيه إسترليني إذا احتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويضاف ذلك لما يصل إلى 110 ملايين جنيه إسترليني، مما يؤكد بشكل فعال أنهم لن ينزلقوا إلى المنطقة الحمراء ويخاطروا بالتخلف عن السداد الذي قد يشهد تعرضهم للإفلاس وخصم تسع نقاط من رصيد الفريق.

ورفع مسؤولو الثقافة والإعلام والرياضة أيضًا سقف 500 ألف جنيه إسترليني المخصصة لنفقات تنظيم مباراة في ستامفورد بريدج إلى 900 ألف جنيه إسترليني لكل مباراة.

وعلى الرغم من بقاء حد 20 ألف جنيه إسترليني للنفقات المخصصة لسفر الفريق لخوض مباراة خارج أرضه، فإن الحكومة مستعدة لزيادة هذا المبلغ إذا تأهل تشيلسي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-صفر على ليل الفرنسي في لندن في مباراة الذهاب قبل خوض مباراة العودة في فرنسا يوم الأربعاء المقبل.

وحصل تشيلسي أيضًا على إعفاء لتغطية نفقات الأكاديمية ومخصصات التقاعد للموظفين الحاليين والسابقين والمصروفات اليومية الأخرى.