الحكومة البريطانية تمنح تشيلسي ما يكفي من مال لاستكمال الموسم

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في تقرير حصري إنه تم تسليم تشيلسي مبلغا نقديا قدره 110 ملايين جنيه إسترليني لضمان تمكنه من إنهاء الموسم الحالي.

وجاء قرار الحكومة بتخفيف قبضتها المالية على النادي اللندني في الوقت الذي تم فيه إيقاف رابطة الدوري الممتاز للمالك الروسي رومان أبراموفيتش.

وكان بطل أوروبا وكأس العالم للأندية في خطر الدخول في خطر الإفلاس وخصم نقاط من رصيده بعد أن حد الترخيص الصارم للحكومة من الأموال المتوافرة لسداد فاتورة الأجور الشهرية للنادي البالغة 28 مليون جنيه إسترليني وجميع المصاريف الأخرى.

لكن أعضاء البرلمان كشفوا عن أن يومين من المفاوضات مع رؤساء الأندية أسفرت عن ترخيص معدل سيسمح الآن للبلوز بالحصول على أموال حقوق البث والجوائز المالية المجمدة.

الأنتماء أمرًا لا يُشترى تقارير صحفية تؤكد أن ريس جيمس وماسون ماونت وكل لاعبين الأكاديمية في تشيلسي مستعدين للعب لصالح البلوز بدون مقابل حتى يتم حل أزمة النادي ♥ pic.twitter.com/2QloTsbIqI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

ويُسمح لتشيلسي باستخدام كل دخل حقوق البث المحتملة البالغ قدرها 35 مليون جنيه إسترليني من الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي (اليويفا) حتى نهاية الموسم بالإضافة إلى جميع أموال الجوائز المستحقة لهم من المسابقات المحلية والأوروبية.

ومن المقرر أن يحصلوا على 39 مليون جنيه إسترليني من الدوري الإنجليزي الممتاز إذا ظل في المركز الثالث وما يصل إلى 36 مليون جنيه إسترليني إذا احتفظوا بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويضاف ذلك لما يصل إلى 110 ملايين جنيه إسترليني، مما يؤكد بشكل فعال أنهم لن ينزلقوا إلى المنطقة الحمراء ويخاطروا بالتخلف عن السداد الذي قد يشهد تعرضهم للإفلاس وخصم تسع نقاط من رصيد الفريق.

ورفع مسؤولو الثقافة والإعلام والرياضة أيضًا سقف 500 ألف جنيه إسترليني المخصصة لنفقات تنظيم مباراة في ستامفورد بريدج إلى 900 ألف جنيه إسترليني لكل مباراة.

وعلى الرغم من بقاء حد 20 ألف جنيه إسترليني للنفقات المخصصة لسفر الفريق لخوض مباراة خارج أرضه، فإن الحكومة مستعدة لزيادة هذا المبلغ إذا تأهل تشيلسي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-صفر على ليل الفرنسي في لندن في مباراة الذهاب قبل خوض مباراة العودة في فرنسا يوم الأربعاء المقبل.

وحصل تشيلسي أيضًا على إعفاء لتغطية نفقات الأكاديمية ومخصصات التقاعد للموظفين الحاليين والسابقين والمصروفات اليومية الأخرى.

ويتوقع النادي وجود 41000 مقعد ممتلئ في كل من مباراة الأحد مع نيوكاسل وضد برينتفورد في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، حيث تم بيع كليهما قبل قرار تجميد أصول رومان أبراموفيتش مالك النادي يوم الخميس.

لكن نداءات تشيلسي بالسماح له ببيع تذاكر المباريات المستقبلية هذا الموسم لم تلق آذانًا صاغية حتى الآن من الحكومة مما يؤثر على إيرادات النادي.

وقرار الدوري الإنجليزي بمنع أبراموفيتش من منصب مدير تشيلسي بعد يومين من وضعه على قائمة عقوبات المملكة المتحدة يعني أن الملياردير الروسي يجب أن يبيع الآن حصته في النادي.