"تزعجني".. ساديو ماني ينتقد أسلوب حياة كريستيانو رونالدو ونيمار

يرى السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي الفائز مع منتخب بلاده بكأس الأمم الافريقية في الكاميرون الشهر الماضي أن الحياة المبهجة للاعبين كرة القدم لا تناسبه بل ”تزعجه“.

ويقول المهاجم السنغالي ، الذي سجل 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ، إنه يفضل النأي بنفسه عن أسلوب الحياة المبهر ويعزو أسلوبه المتواضع إلى نشأته في السنغال.

وفي مقابلة مع صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية ، ذهب ماني إلى حد القول إنه يتابع كريستيانو رونالدو ونيمار على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن هذا يكفي بالنسبة له.

وأضاف ماني: ”لا أريد أن أعطي انطباعًا بأنني شخص انتقادي للغاية ، لكن صحيح أن هناك قيمًا في كرة القدم تثير غضبي قليلاً مقارنة بالنشأة التي تربيت عليها.

”لكن بدلاً من الانتقاد ، أفضل الابتعاد بنفسي عن هذه الحياة. الشيء الرئيسي بالنسبة لي هو عدم التغيير ، وأعتقد أنني لم أتغير. بالنسبة للفتى القادم من بلدة صغيرة ، فهذا انتصار عظيم“.

وسئل أيضًا عما إذا كان يرغب في العيش بشكل مشابه لنيمار أو كريستيانو رونالدو ، وهو الأمر الذي أصر على رفضه جناح ليفربول في رده، قائلا ”لا! أتابعهم على الشبكات الاجتماعية وهذا يكفي. أنا أحب الحياة المذهلة التي يعيشونها ، لكنني لا أعتقد أنها من أجلي“.

كما أكد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أن حلمه النهائي في كرة القدم سيكون الفوز بلقب كأس العالم مع وطنه، موضحا ”(الفوز) بكأس العالم مع السنغال. أولاً ، عليك أن تضمن التأهل ، لكني أريد أن أؤمن بالمشاريع المجنونة ، والفوز بالمنافسة مع بلدي هو أحد هذه المشاريع“.

وتلتقي السنغال مع مصر في مواجهة فاصلة من مباراتين ذهاب وعودة نهاية الشهر الحالي ليتأهل أحدهما إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتخوض مصر مباراة الذهاب على أرضها يوم 25 مارس/ آذار الجاري ثم تحل ضيفة على السنغال بعد أربعة أيام في تكرار لنهائي كأس الأمم الشهر الماضي بعدما حققت السنغال اللقب القاري لأول مرة بعد التفوق على مصر بركلات الترجيح.

وساهم ماني في فوز ليفربول بهدفين نظيفين على ملعب برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لويس دياز الهدف الأول في الدقيقة 19، وأضاف محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي، هدفا من ركلة جزاء بعد ساعة من اللعب. وأصبح رصيد ليفربول 66 نقطة من 28 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن سيتي حامل اللقب الذي خاض العدد ذاته. لكن سيكون بوسع سيتي زيادة الفارق عندما يلعب في ضيافة كريستال بالاس يوم الاثنين المقبل.