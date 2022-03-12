ترتيب الدوري الإنجليزي: رونالدو يهدي مانشستر يونايتد الفوز على توتنهام واستعادة المركز الرابع

أحرز كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أولد ترافورد اليوم السبت.

ومنح رونالدو التقدم بهدف ليونايتد في الدقيقة 12 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء من حوالي 20 مترا، لكن هاري كين أدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وبعد ثلاث دقائق، أعاد المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما تقدم أصحاب الأرض بعدما قابل كرة عرضية من جيدون سانشو، الذي كسر مصيدة التسلل، وسجل من مدى قريب.

وتعادل يونايتد في الدقيقة 72 بعدما سجل هاري مجواير قائد يونايتد بطريق الخطأ في مرماه بعد كرة عرضية من سيرجيو ريجيلون.

لكن رونالدو، الذي سدد كرتين أنقذهما الحارس هوجو لوريس بعد الاستراحة، حسم الانتصار بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها أليكس تيليس قبل تسع دقائق من النهاية.

الأسطورة كريستيانو رونالدو يتخطى جوزيف بيكان ويصبح هداف كرة القدم عبر تاريخها ب 806 هدف.#مانشستر_يونايتد_توتنهام #CR7𓃵 pic.twitter.com/7FrqoFngSm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

وتقدم يونايتد بنقطتين على آرسنال واستعاد المركز الرابع، لكن منافسه اللندني يملك أربع مباريات إضافية وسيلعب ضد ليستر سيتي يوم الأحد.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: