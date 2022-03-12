رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي: رونالدو يهدي مانشستر يونايتد الفوز على توتنهام واستعادة المركز الرابع
تاريخ النشر: 12 مارس 2022 20:17 GMT
تاريخ التحديث: 12 مارس 2022 20:40 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي: رونالدو يهدي مانشستر يونايتد الفوز على توتنهام واستعادة المركز الرابع

أحرز كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أولد ترافورد اليوم السبت. ومنح

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أحرز كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أولد ترافورد اليوم السبت.

ومنح رونالدو التقدم بهدف ليونايتد في الدقيقة 12 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء من حوالي 20 مترا، لكن هاري كين أدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وبعد ثلاث دقائق، أعاد المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما تقدم أصحاب الأرض بعدما قابل كرة عرضية من جيدون سانشو، الذي كسر مصيدة التسلل، وسجل من مدى قريب.

وتعادل يونايتد في الدقيقة 72 بعدما سجل هاري مجواير قائد يونايتد بطريق الخطأ في مرماه بعد كرة عرضية من سيرجيو ريجيلون.

لكن رونالدو، الذي سدد كرتين أنقذهما الحارس هوجو لوريس بعد الاستراحة، حسم الانتصار بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها أليكس تيليس قبل تسع دقائق من النهاية.

 

وتقدم يونايتد بنقطتين على آرسنال واستعاد المركز الرابع، لكن منافسه اللندني يملك أربع مباريات إضافية وسيلعب ضد ليستر سيتي يوم الأحد.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

2022-03-1-114

2022-03-2-38

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