يورغن كلوب يتحدث عن تطورات إصابة محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا من ركلة جزاء في فوز فريقه ليفربول بهدفين نظيفين على مضيفه برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يغادر الملعب مصابا.

وقد يكون ثمن هدف النجم المصري العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم باهظا لأنه أصيب بعد الهدف بأربعة دقائق فقط، حيث سجل هدفه في الدقيقة 61 ثم غادر الملعب مصابا في الدقيقة 65.

ولا شك أن إصابة صلاح ليست شيئًا يرغب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، في رؤيته، حيث توقف الجناح البالغ عمره 29 عامًا بعد فترة وجيزة ولم يبد أنه يتحرك بحرية، حيث توقف عند خط المنتصف ليدخل الطاقم الطبي لإسعافه ويقرر استبداله ومشاركة البرتغالي ديوغو جوتا قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة.

وبينما كان صلاح يسير جوار خط التماس، أجرى مدرب ليفربول محادثة معه وأشار صلاح إلى ساقه اليسرى، حيث يبدو أنه يعاني من كدمة أو شد طفيف وفضل كلوب إراحته قبل أن يتجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس بعدما منح قميصه لأحد مشجعي برايتون.

وقال كلوب لقناة ”BT Sport“ عقب المباراة: ”سنرى، إنه يعتقد أن الأمر ليس خطيرًا ولكن يمكن أن تتأكد أنه عندما يجلس صلاح فإنه ليس سليما بنسبة 100%. أعتقد أن هذا كان الوضع عندما أراد التسديد وتم منعه وأعتقد أن قدمه كانت ممدودة قليلاً. علينا أن نرى“.

يورغن كلوب يتحدث عن إصابة محمد صلاح بعد الفوز على برايتون: "سنرى حجم إصابة محمد صلاح .. اللاعب يعتقد أنها ليست كبيرة .. الإصابة كانت نتيجة محاولته تسديد الكرة ولكنه اصطدم بالمدافع قبل ضربة الجزاء". #ليفربول_برايتون pic.twitter.com/mefNAtdAVw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“، إن إصابة صلاح ستكون بمثابة ضربة قوية لليفربول قبل مباراة مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض آرسنال مساء الأربعاء وفي ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي نهاية الأسبوع المقبل ضد نوتنغهام فورست.

كما أن المنتخب المصري سيخوض مباراتين مصيرتين أمام السنغال نهاية الشهر الحالي من أجل التأهل لكأس العالم، حيث ستقام مباراة الذهاب في القاهرة يوم 25 مارس/آذار والعودة بعدة بأربعة أيام.

كانت ركلة الجزاء التي سجلها صلاح هي هدفه الثامن والعشرون في موسم غزير آخر والهدف العشرين له في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان هذا هو الهدف رقم 2000 لليفربول في المسابقة منذ عام 1992.

وسجل صلاح 20 هدفا في الدوري للموسم الرابع بين خمسة مواسم مع ليفربول، وبات ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 50 هدفا بعيدا عن آنفيلد.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يوسع الفارق في الصدارة https://t.co/X41kc2t0OK pic.twitter.com/eBNWtPf4T8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

وساهم صلاح الآن في 158 هدفًا للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز – 115 هدفًا و 43 تمريرة حاسمة – مما جعله يتساوى مع روبي فاولر ويتأخر فقط عن ستيفن جيرارد الذي يملك 212 هدفًا.

صلاح، البالغ 29 عامًا، كان في حالة ممتازة في الآونة الأخيرة، حيث سجل ضد إنتر ميلان ونوريتش سيتي بالإضافة إلى هدفين ضد ليدز يونايتد، وفشل في هز الشباك في ثلاث مباريات متتالية لكنه كسر تلك السلسلة بركلة جزاء في برايتون.