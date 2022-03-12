ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسقط برايتون ويواصل مطاردة مانشستر سيتي

واصل فريق ليفربول مطاردة مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه على نظيره برايتون، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليفربول الأول عن طريق لويس دياز بعد تمريرة طويلة من زميله جويل ماتيب قبل وسط الملعب، وقام الكولومبي الدولي بمتابعتها برأسه من على حدود منطقة الجزاء، ليضعها في المرمى قبل وصول الحارس إليها، في الدقيقة 19.

واستطاع محمد صلاح تسجيل هدف ليفربول الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني.

ولم يمض وقت طويل، ليخرج صلاح مصابا في المباراة، ودخل بدلًا منه دييغو جوتا في أولى تغييرات ليفربول.

وبعد خروجه تحدث محمد صلاح مع يورغن كلوب، المدير الفني للفريق، عن طبيعة الإصابة وما عانى منه، لكن النجم المصري خرج على أقدامه وكان يسير بطريقة طبيعية.

وأنقذ أليسون مرماه من رأسية خطيرة لبديل برايتون داني ويلبيك في الدقيقة 88، وقبلها دخل جيمس ميلنر إلى تشكيلة ليفربول مكان هندرسون.

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه مع ليفربول إلى 20 هدفًا، ويعزز صدارته لترتيب الهدافين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما واصل المهاجم المصري الدولي، صناعة التاريخ بقميص الريدز، حيث سجل الهدف رقم 2000 للفريق، في تاريخ مشاركات الريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة، وصل رصيد ليفربول للنقطة 66 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي (69 نقطة)، وتوقف رصيد برايتون عند النقطة 33 محتلا المركز الـ13.