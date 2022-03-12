ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يوسع الفارق في الصدارة

وسع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الفارق في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في مواجهة برايتون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء السبت.

ونجح لويس دياز، في تسجيل هدف الريدز الأول في شباك برايتون في المباراة التي تقام في إطار الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول أمام برايتون في ملعب ”أميكس“ بحضور جماهيري غفير.

وجاء هدف دياز بعد تمريرة طويلة من زميله جويل ماتيب قبل وسط الملعب، وقام الكولومبي الدولي بمتابعتها برأسه من على حدود منطقة الجزاء، ليضعها في المرمى قبل وصول الحارس إليها.

وفي الدقيقة 60 من الشوط الثاني سجل صلاح الهدف الثاني للريدز من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 20 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ويلاحق صلاح زميلاه في الفريق دييغو غوتا والسنغالي ساديو ماني برصيد 12 هدفا، ثم سون هيونغ مين في المركز الثالث برصيد 11 هدفا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذا التقدم يكون قد حصل على 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

وبهدفه في مباراة اليوم عادل صلاح رقم كيني دالغليش، كأكثر لاعبي الريدز تسجيلا في الفريق الأزرق والأبيض عبر تاريخ المسابقة.

وأصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 50 هدفًا أو أكثر خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أصبح محمد صلاح سادس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 20 هدفًا أو أكثر في 4 مواسم مختلفة على الأقل.

هذه القائمة تضم كلا من آلان شيرر، نجم نيوكاسل يونايتد السابق (7 مواسم)، وسيرجيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي السابق (6 مواسم)، وتييري هنري، نجم آرسنال السابق، وهاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير (5 مواسم لكل منهما)، ورود فان نيستلروي، نجم مانشستر يونايتد السابق (4 مواسم).

وسجل محمد صلاح 32 هدفًا موسم 2017-2018، و22 هدفًا موسم 2018-2019، ونفس الحصيلة موسم 2020-2021، بينما توقف عداد أهدافه عند الرقم 19 موسم 2019-2020.

يشار إلى أن محمد صلاح سجل 27 هدفا وصنع 10 في 34 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي، وصعد الريدز إلى دور الـ8 في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

محمد صلاح، ليفربول، 20 هدفًا.

دييغو جوتا، ليفربول، 12 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 12 هدفًا.

سون هيونغ مين، توتنهام، 11 هدفًا.

رياض محرز، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

هاري كين، توتنهام، 10 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 10 أهداف.

رحيم ستيرلينغ، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 9 أهداف.

إيمانويل دينيس، واتفورد، 9 أهداف.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 9 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 9 أهداف.

رافينيا، ليدز يونايتد، 9 أهداف.

إيميل سميث روي، آرسنال، 9 أهداف.