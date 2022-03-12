مباراة ليفربول ضد برايتون.. رد فعل غاضب من كلوب على محمد صلاح لعدم تمرير الكرة (فيديو)

أبدى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، غضبا شديدا من الدولي المصري محمد صلاح، بعدما أهدر كرة كانت كفيلة بتقدم فريقه بالهدف الثاني في مواجهة برايتون، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي.

ونجح لويس دياز، في تسجيل هدف الريدز الأول في شباك برايتون في المباراة التي تقام في إطار الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول أمام برايتون في ملعب ”أميكس“ بحضور جماهيري غفير.

جاء هدف دياز بعد تمريرة طويلة من زميله جويل ماتيب قبل وسط الملعب، وقام الكولومبي الدولي بمتابعتها برأسه من على حدود منطقة الجزاء، ليضعها في المرمى قبل وصول الحارس إليها.

وبعدها في الدقيقة 42 توغل صلاح داخل منطقة جزاء برايتون ولكنه فضل التسديد ليتصدى لها الحارس ويبعدها، لتلتقط الكاميرات انفعال كلوب وقوله: ”مرر الكرة.. مرر الكرة“.

افضل قرار اتخذه صلاح هو التسديد pic.twitter.com/doCWyACYBD — 🇲🇦 (@llillm10) March 12, 2022

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذا التقدم يكون قد حصل على 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

وخرجت تقارير صحفية تؤكد أمس الجمعة، أن محمد صلاح قد رفض عرض تجديد من ليفربول للاستمرار في قلعة ”آنفيلد“ لما بعد يونيو 2023، بسبب ضعف المقابل المادي.

يذكر أن محمد صلاح طلب الحصول على راتب يتخطى 400 ألف جنيه إسترليني ولكن مدرب ليفربول، يورغن كلوب، يقول إنهم فعلوا أفضل ما لديهم في تلك المفاوضات.

وكان كلوب قد قال حول الموضوع قبل مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي: ”محمد صلاح يتوقع بالتأكيد أن يكون هذا النادي طموحًا، لقد كنا في السنوات الماضية كذلك وما زلنا، بالطبع لا يمكننا فعل المزيد، أعتقد أنه في الوقت نفسه قرار صلاح إلى حد كبير“.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ فإن المفاوضات بين وكلاء محمد صلاح وإدارة ليفربول متوقفة منذ رفض العرض الأخير في نهاية العام الماضي، كما حذرت من رد فعل المدرب الألماني من سخرية رامي عباس واعتبرتها ”قلة احترام“ من الوكيل لكلوب.

وأكدت الصحيفة أن كلوب رغم أنه مدير فني ودود فإنه قادر على استخدام قبضة حديدية عند الحاجة، وكان رد فعله قويا في السابق لمنع فتح جبهات معارضة داخل معسكره واتخذ نظرة قاتمة في حوادث مماثلة.

وذكّرت الصحيفة بموقفه من المدافع الفرنسي مامادو ساخو حيث طُرد إلى منزله وتم بيعه في النهاية بسبب عدم الاحترام من المدافع الفرنسي.

يشار إلى أن محمد صلاح سجل 27 هدفا وصنع 10 في 34 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي، وصعد الريدز إلى دور الـ8 في دوري أبطال أوروبا.