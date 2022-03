مباراة ليفربول ضد برايتون.. رد فعل غاضب من كلوب على محمد صلاح لعدم تمرير الكرة (فيديو)

أبدى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، غضبا شديدا من الدولي المصري محمد صلاح، بعدما أهدر كرة كانت كفيلة بتقدم فريقه بالهدف الثاني في مواجهة برايتون، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي.

ونجح لويس دياز، في تسجيل هدف الريدز الأول في شباك برايتون في المباراة التي تقام في إطار الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول أمام برايتون في ملعب ”أميكس“ بحضور جماهيري غفير.

جاء هدف دياز بعد تمريرة طويلة من زميله جويل ماتيب قبل وسط الملعب، وقام الكولومبي الدولي بمتابعتها برأسه من على حدود منطقة الجزاء، ليضعها في المرمى قبل وصول الحارس إليها.

وبعدها في الدقيقة 42 توغل صلاح داخل منطقة جزاء برايتون ولكنه فضل التسديد ليتصدى لها الحارس ويبعدها، لتلتقط الكاميرات انفعال كلوب وقوله: ”مرر الكرة.. مرر الكرة“.

Klopp screams at Salah to pass the ball… 👀🤬 #PL #BHALIV pic.twitter.com/3iN07gyTaO

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذا التقدم يكون قد حصل على 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

وخرجت تقارير صحفية تؤكد أمس الجمعة، أن محمد صلاح قد رفض عرض تجديد من ليفربول للاستمرار في قلعة ”آنفيلد“ لما بعد يونيو 2023، بسبب ضعف المقابل المادي.

