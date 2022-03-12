رسميا.. رابطة الدوري الإنجليزي تعزل رومان أبراموفيتش من منصبه كمدير لتشيلسي

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان اليوم السبت إن مجلس إدارتها أبعد رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي من منصب مدير النادي اللندني.

وجاء في بيان الرابطة: ”عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشيلسي لكرة القدم“.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures. Full statement:️ https://t.co/O65T4qk50O pic.twitter.com/0jtMnZLKCg — Premier League Communications (@PLComms) March 12, 2022

وأضاف البيان: ”لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية والذي ينتهي في 31 مايو 2022“.

ةجاء القرار بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش عقب غزو بلاده روسيا أراضي أوكرانيا المجاورة باعتباره أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم أنه ينفي وجود مثل هذه العلاقة.

وكان أبراموفيتش عرض تشيلسي للبيع الأسبوع الماضي لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الخاص الممنوح للنادي الذي أصبح فعليا خاضعا للحكومة البريطانية.

ما نتيجة تجميد حسابات تشيلسي البنكية؟ https://t.co/n0eieuJuE3 pic.twitter.com/Kq7etoVKRA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

واشترى أبراموفيتش النادي اللندني في 2003 مقابل مبلغ قدر بنحو 140 مليون جنيه إسترليني (182.5 مليون دولار) وبسبب استثماراته حقق النادي إنجازات غير مسبوقة طوال تاريخه خلال هذه الفترة إذ فاز بلقب الدوري الممتاز خمس مرات وبكأس إنجلترا خمس مرات وبدوري أبطال أوروبا مرتين.

قرار ”Nike

وكانت شركة ”Nike“ الأمريكية قد قررت عدم التخلي عن رعاية البلوز في ظل الأزمة الحالية.

ورفضت شركة ”Nike“ إيقاف رعاية تشيلسي، وأكدت التزامها بالعقد المبرم بين الطرفين في 2016، بحسب ما ذكرت صحيفة ”الأتلتيك“.

ويمتد عقد تشيلسي وشركة ”Nike“ لمدة 15 عاما، ويقضي بحصول البلوز على 900 مليون جنيه إسترليني، بواقع 60 مليونا في الموسم الواحد.

ورفضت ”Nike“ السير على خطى شركة ”Three“ للاتصالات، التي أعلنت رفضها الاستمرار في رعاية تشيلسي، مطالبةً النادي بإزالة شعارها من على قميصه.

نجوم تشيلسي يخططون للهروب وإدارة النادي تفكر ببيعهم عبر اتفاق مع الحكومة البريطانية https://t.co/XiaoYPPqEz pic.twitter.com/cncI8QvmOw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 11, 2022

طلب أبراموفيتش

وكانت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية قد ذكرت أن رومان أبراموفيتش طالب البنك الأمريكي ”Raine Group“ بالاستمرار في عملية بيع الفريق رغم العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية عليه وتجميد أرصدته، وحتى لو لم يتسلم أي مبلغ من عملية البيع، في سعيه للحفاظ على الفريق.

وبحسب الصحيفة فإن رومان أبراموفيتش طلب من البنك الأمريكي الاستمرار في تلقي عروض شراء النادي حتى الجمعة القادم وبيعه حتى لو لم يتسلم أي ”فلس“ من العملية تنفيذا للعقوبات في محاولة للحفاظ على الفريق.

وأكدت الصحيفة أن بنك ”Raine Group“ سيطلب ترخيصا من الحكومة البريطانية لبيع تشيلسي حتى لا يقع الفريق تحت إدارة ومراقبة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما قد يعرضه لعقوبات رياضية من بينها خصم نقاط من رصيده.

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع نيوكاسل يونايتد غدا الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز ثم مع ليل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ثم مع ميدلزبره في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.