مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.. إصابة دي خيا بفيروس كورونا

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، اليوم السبت، إن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، لاعب مانشستر يونايتد، أصيب بفيروس كورونا المستجد، قبل ساعات من مواجهة ضيفه توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت ”ذا صن“ إن نتيجة فحص PCR لدي خيا جاءت إيجابية، وبالتالي سيغيب عن مواجهة السبيرز على ملعب أولد ترافورد.

Taking on Tottenham at Old Trafford! 🔴🆚⚪️#MUFC | #MUNTOT

— Manchester United (@ManUtd) March 12, 2022