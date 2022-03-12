مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.. إصابة دي خيا بفيروس كورونا

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، اليوم السبت، إن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، لاعب مانشستر يونايتد، أصيب بفيروس كورونا المستجد، قبل ساعات من مواجهة ضيفه توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت ”ذا صن“ إن نتيجة فحص PCR لدي خيا جاءت إيجابية، وبالتالي سيغيب عن مواجهة السبيرز على ملعب أولد ترافورد.

وأضافت الصحيفة أن دين هندرسون، سيحرس مرمى مانشستر يونايتد، في المباراة المهمة.

وقالت ”ذا صن“، إنه إذا أراد مانشستر يونايتد إشراك دي خيا أمام توتنهام عليه أن يجري له اختبار PCR واضحا، ويحصل على تصريح من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن إرشادات الحكومة البريطانية، تقول إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، وثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، يجب أن يعزلوا أنفسهم، لكن هذا الأمر لم يعد إلزاميًا.