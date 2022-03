أنطونيو كونتي يبحث تمديد عقده مع توتنهام بنهاية الموسم

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التزامه بالبقاء مع ناديه، قائلا إنه سيبحث إمكانية تمديد عقده مع النادي اللندني في نهاية الموسم الحالي.

وكان كونتي انضم إلى توتنهام في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بناء على عقد لمدة 18 شهرا، وظهر قلقه على مستقبله مع النادي بعد الهزيمة أمام بيرنلي في الشهر الماضي، لكنه تراجع بعد ذلك عن موقفه وتصريحاته.

