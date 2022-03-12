أنطونيو كونتي يبحث تمديد عقده مع توتنهام بنهاية الموسم

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التزامه بالبقاء مع ناديه، قائلا إنه سيبحث إمكانية تمديد عقده مع النادي اللندني في نهاية الموسم الحالي.

وكان كونتي انضم إلى توتنهام في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بناء على عقد لمدة 18 شهرا، وظهر قلقه على مستقبله مع النادي بعد الهزيمة أمام بيرنلي في الشهر الماضي، لكنه تراجع بعد ذلك عن موقفه وتصريحاته.

On our last visit to Old Trafford… 🤯 Manchester United 1-6 Tottenham Hotspur pic.twitter.com/fvXx3WIRSe — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 11, 2022

وقال كونتي للصحفيين: ”في الوقت الحالي هناك حقيقة واحدة وهي أنني ملتزم بالبقاء مع النادي لعام آخر“.

وأضاف: ”بعد أربعة أشهر أعتقد أن النادي فهم الطريقة التي أود العمل بها وأنا أفهم موقف النادي“.

وتابع المدرب الإيطالي المخضرم قوله: ”سيستمر التفاهم بيننا وبعد ثلاثة أشهر في نهاية الموسم سنسعى للوصول إلى أفضل حلول بالنسبة للطرفين.. وأنا سعيد بالعمل مع هذا النادي“.

وعن التعاقد مع ديان كولوسيفسكي ورودريغو بنتانكور في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، قال كونتي أيضا: ”في يناير أظهرنا أننا بدأنا في تحسين وضعنا بالتعاقد مع هذين اللاعبين ونحتاج للمزيد من التحسن“.

وأتم: ”لكن في المستقبل نحن نحتاج إلى خطوات أخرى هامة ونحتاج للطموح لتحقيق ذلك“.

وسيلتقي توتنهام صاحب المركز السابع الذي يسعى للحصول على مكان في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مضيفه مانشستر يونايتد الخامس والساعي لنفس الهدف، في وقت لاحق اليوم السبت.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن كونتي قاد توتنهام في 24 مباراة حقق خلالها الفوز 13 مرة، في حين تعادل 3 مرات وخسر في 8.

ووفقا للحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع ”تويتر“، يتطلع مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام للمباراة الثالثة على التوالي في البريميرليغ، لأول مرة منذ أكتوبر 2010.

وفاز مانشستر يونايتد 3/1 على توتنهام، في مباراة الدور الثاني الموسم الماضي، و3/0 في لقاء الدور الأول هذا الموسم.

وأضاف أن هاري كين نجم توتنهام شارك في 5 أهداف أمام مانشستر يونايتد، خلال آخر 3 مباريات خاضها على ملعب أولد ترافورد.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن هاري كين لعب 16 مباراة أمام مانشستر يونايتد (15 مع توتنهام ومباراة مع نوريتش سيتي)، فاز في 6 وخسر 8 وتعادل مرتين، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.