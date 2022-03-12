رغم العقوبات.. رومان أبراموفيتش يطالب البنك الأمريكي بالاستمرار في عملية بيع تشيلسي

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي طالب البنك الأمريكي ”Raine Group“ بالاستمرار في عملية بيع الفريق رغم العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية عليه وتجميد أرصدته، وحتى لو لم يتسلم أي مبلغ من عملية البيع، في سعيه للحفاظ على الفريق.

وبحسب الصحيفة فإن رومان أبراموفيتش طلب من البنك الأمريكي الاستمرار في تلقي عروض شراء النادي حتى الجمعة القادم وبيعه حتى لو لم يتسلم أي ”فلس“ من العملية تنفيذا للعقوبات في محاولة للحفاظ على الفريق.

ما نتيجة تجميد حسابات تشيلسي البنكية؟ https://t.co/n0eieuJuE3 pic.twitter.com/Kq7etoVKRA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

ورغم أنه تم تجميد أرصدة تشيلسي فقد تم إخبار إدارة النادي بتسوية جميع فواتيرهم بما في ذلك رواتب اللاعبين من أرصدة الفريق الحالية.

وأكدت الصحيفة أن بنك ”Raine Group“ سيطلب ترخيصا من الحكومة البريطانية لبيع تشيلسي حتى لا يقع الفريق تحت إدارة ومراقبة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما قد يعرضه لعقوبات رياضية من بينها خصم نقاط من رصيده.

وتم حل مشاكل بطاقات ائتمان النادي الليلة الماضية بعد التأكيد على أنها سوء تفاهم. ونفى مسؤولو النادي بشكل قاطع كل المطالبات التي تم تعليق الحسابات المصرفية لتشيلسي بها.

ويقبل رؤساء رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التأكيدات بكون الحكومة البريطانية لن تتخذ أي إجراء قد يضر بقدرة تشيلسي على إنهاء الموسم في وقت أصبحت فيه عقوبة أبراموفيتش أكثر خطورة.

النادي مهدد بإفلاس.. البنوك تجمد حسابات تشيلسي المصرفية https://t.co/vG7IoFeSc2 pic.twitter.com/3Ay1k0aFyw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 11, 2022

وتم السماح لتشيلسي بتلقي الدفعة التالية من رسوم النقل التلفزيوني التي تبلغ حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني شهريا من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضا 20 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نسبة حقوق النادي من النقل التلفزيوني، بحكم مشاركته في دوري أبطال أوروبا حيث ما زال في المنافسة، ويواجه ليل في إياب دور الـ16، وقد اقترب من ربع النهائي بعد فوزه ذهابا 2/0.

لكن، بحسب قوانين العقوبات على الملياردير الروسي، لا يمكن لإدارة تشيلسي لمس هذه الأموال لدفع فواتيرهم.

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع نيوكاسل يونايتد غدا الأحد في الدوري الإنجلزيي الممتاز ثم مع ليل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ثم مع ميدلزبره في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.