ميرور: كلوب قد يطرد محمد صلاح كما فعل مع مامادو ساخو

أدت تصريحات المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بشأن تطورات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لرد من وكيل أعماله رامي عباس الذي غرد بسخرية دفعت المدرب الألماني للتعليق عليها.

وكان كلوب قد قال حول الموضوع قبل مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي: ”محمد صلاح يتوقع بالتأكيد أن يكون هذا النادي طموحًا، لقد كنا في السنوات الماضية كذلك وما زلنا. بالطبع لا يمكننا فعل المزيد، أعتقد أنه في الوقت نفسه قرار صلاح إلى حد كبير“.

هل قصد وكيل أعمال محمد صلاح السخرية من تصريحات كلوب بشأن تجديد عقد قائد مصر؟ (صورة) https://t.co/wF52NWhDRc pic.twitter.com/XRtnWO706M — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 11, 2022

وأضاف المدرب الألماني:“ أعتقد أن النادي فعل ما يمكن أن يفعله. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله عنه من وجهة نظري، لم يحدث أي شيء أكثر من ذلك، لذلك لا يوجد توقيع أو رفض أو أي شيء آخر، علينا فقط الانتظار، ولا داعي للعجلة في هذا الموقف“.

وبعد المؤتمر الصحفي ومعرفته برد فعل وكيل صلاح قال كلوب: ”قضية محمد صلاح، لم يحدث شيء جديد، كل شيء على ما يرام، محمد صلاح يمنح النادي كل شيء على الإطلاق“.

وتابع: ”أتفهم هذه الأسئلة حول العقود، لكن النادي يجري محادثات مع جميع الوكلاء وكل الناس وهذا ما ينبغي أن يكون“.

فابريزيو رومانو: محمد صلاح لا ينوي قبول عرض ليفربول الحالي https://t.co/kPkcJvrnGu pic.twitter.com/9sK82pyQBu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 11, 2022

وبحسب صحيفة ”ميرور“ فإن المفاوضات بين وكلاء محمد صلاح وإدارة ليفربول متوقفة منذ رفض العرض الأخير في نهاية العام الماضي، كما حذرت من رد فعل المدرب الألماني من سخرية رامي عباس واعتبرتها ”قلة احترام“ من الوكيل لكلوب.

وأكدت الصحيفة أن كلوب رغم أنه مدير فني ودود فإنه قادر على استخدام قبضة حديدية عند الحاجة، وكان رد فعله قويا في السابق لمنع فتح جبهات معارضة داخل معسكره واتخذ نظرة قاتمة في حوادث مماثلة.

وذكّرت الصحيفة بموقفه من المدافع الفرنسي مامادو ساخو حيث طُرد إلى منزله وتم بيعه في النهاية بسبب عدم الاحترام من المدافع الفرنسي.

كيف يمكن للويس دياز مساعدة ليفربول أكثر من محمد صلاح؟ https://t.co/ejr5YQ1W4r pic.twitter.com/1Dv0cjprSz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 9, 2022

يشار إلى أن محمد صلاح سجل 27 هدفا وصنع 10 في 34 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي، وصعد الريدز إلى دور الـ8 في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفا على برايتون اليوم السبت في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.