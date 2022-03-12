ديلي ميل: هالاند ناقش شروطه الشخصية مع مانشستر سيتي

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند ناقش الشروط الشخصية قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي متصدر وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف المقبل.

وأخبرت مصادر في ألمانيا قريبة من المحادثات صحيفة ”ديلي ميل“ حصريًا أنها تتوقع الآن أن يختار اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا الانتقال إلى ملعب الاتحاد.

مانشستر سيتي يبلغ هالاند بإمكانية "دفع أي مقابل" للتعاقد معه https://t.co/3WZOfIQGeU pic.twitter.com/DBFmwML2xn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 9, 2022

وأضافت المصادر أن الشروط الشخصية تمت مناقشتها والاتفاق بات جاهزًا للتوقيع عليه من قبل قادة مانشستر سيتي.

ويملك هالاند شرطًا جزائيًا بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني في عقده مع بروسيا دورتموند، في حين أن وكيل اللاعب، مينو رايولا، من المقرر أيضًا أن يحصل على مبلغ كبير.

وبالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يحصل هالاند على مكافأة تعاقد ليصل إجمالي الصفقة إلى نحو 100 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ في متناول مانشستر سيتي الذي جعل المهاجم النرويجي أولويته الأولى.

إيرلينغ هالاند حائر بين ريال مدريد ومانشستر سيتي https://t.co/ryZpc2ILF2 pic.twitter.com/GyQzJMFnzM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

ويبدي برشلونة، وباريس سان جيرمان، اهتمامًا بالتعاقد مع هالاند، لكن أهم منافس لمانشستر سيتي هو ريال مدريد، الذي سيواصل القتال من أجل التعاقد مع ماكينة الأهداف النرويجية.

ومع ذلك، هناك شعور متزايد في جميع أنحاء أوروبا بأن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في مركز الصدارة للحصول على خدمات الهداف الشاب الذي من المتوقع أن ينضم إلى فريق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، الموسم المقبل.

وأمضى والد هالاند، ألفي، 3 سنوات في مانشستر سيتي بعد مغادرة ليدز يونايتد، وما زالت العائلة متقاربة مع النادي الإنجليزي.

فابريزيو رومانو: مانشستر سيتي اجتمع مع مينو رايولا لبحث ضم هالاند https://t.co/5KUHsoWgr0 pic.twitter.com/Og3OEWfsTg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

وكشفت صحيفة ”ديلي ميل“، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أن سعي مانشستر سيتي للحصول على ظهير أيسر من طراز عالمي قد تراجع، ما يشير إلى توفير النقود اللازمة للتعاقد مع هالاند.

وشدد غوارديولا باستمرار على أن النادي يحتاج إلى مهاجم صريح بعد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي للفريق، العام الماضي.

وهالاند – الذي يقترب من العودة لبروسيا دورتموند بعد تعافيه من إصابة في العضلات، في يناير/كانون الثاني الماضي – يتمتع بسجل يحسد عليه، حيث سجل 80 هدفًا من 79 مباراة مع الفريق الألماني واستمرار مسيرته التي أحرز خلالها 149 هدفًا في 190 مباراة.