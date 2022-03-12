رياضة

رانجنيك: راشفورد سعيد في مانشستر يونايتد
تاريخ النشر: 12 مارس 2022 5:36 GMT
تاريخ التحديث: 12 مارس 2022 7:25 GMT

رانجنيك: راشفورد سعيد في مانشستر يونايتد

راشفورد أحرز 21 هدفا في جميع المسابقات بالموسم الماضي لكنه هز الشباك خمس مرات فقط هذا الموسم بعد العودة من جراحة بالكتف في أكتوبر.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

بدد المدرب الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني المؤقت لنادي مانشستر يونايتد، التكهنات حول عدم شعور المهاجم ماركوس راشفورد بالسعادة في الفريق لقلة مشاركاته، وقال إن اللاعب الإنجليزي عازم على تغيير مستواه الباهت واستعادة أفضل حالاته.

وأحرز راشفورد 21 هدفا في جميع المسابقات بالموسم الماضي لكنه هز الشباك خمس مرات فقط هذا الموسم بعد العودة من جراحة بالكتف في أكتوبر تشرين الأول.

ووجد مهاجم منتخب إنجلترا صعوبة في الحصول على دقائق لعب في الفترة الأخيرة، وبدأ أساسيا لآخر مرة في الدوري الممتاز في 12 فبراير شباط خلال التعادل 1/1 مع ساوثهامبتون.

وأبلغ رانجنيك الصحفيين ”لا أعتقد أنه لا يحصل على الوقت الكافي. لعب 13 أو 14 مباراة منذ وصولي وبدأ أساسيا أكثر من مرات نزوله بديلا“.

وأضاف ”أبلغني بأنه سعيد ويريد رفع مستواه إلى أقصى حد هنا من أجل النادي، ولم يقل شيئا عن عدم شعوره بالسعادة، ولا اعتقد أن هناك مشكلة“.

وينتهي عقد راشفورد، البالغ من العمر 24 عاما، مع مانشستر يونايتد في يونيو 2023، ولدى إدارة الفريق خيار التمديد لمدة عام آخر، لكن صحيفة ”تليغراف“ قالت قبل أيام إن اللاعب الشاب يفكر في الرحيل عن النادي.

وأوضحت الصحيفة أن راشفورد غير راضٍ عن قلة مشاركاته تحت قيادة المدرب الألماني رالف رانجنيك ويأمل أن يتحسن الوضع، لكنه يولي اهتمامًا جادًا لأول مرة بطلب الانتقال من نادي طفولته.

وقالت الصحيفة إن راشفورد محبط من قلة الاعتماد عليه، علما أنه غاب عن أول شهرين من الموسم الحالي بسبب جراحة في الكتف.

وسيلعب مانشستر يونايتد سلسلة من المباريات القوية، حيث يلاقي توتنهام اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم مع أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم ليفربول وليستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري ولديه 47 نقطة من 28 مباراة وسيواجه توتنهام منافسه في صراع المربع الذهبي اليوم السبت.

ويملك توتنهام 45 نقطة في المركز السابع وتتبقى له مباراتان ويتمسك بأمل التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويوم الأحد الماضي خسر مانشستر يونايتد 1/4 أمام جاره مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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