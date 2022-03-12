رانجنيك: راشفورد سعيد في مانشستر يونايتد

بدد المدرب الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني المؤقت لنادي مانشستر يونايتد، التكهنات حول عدم شعور المهاجم ماركوس راشفورد بالسعادة في الفريق لقلة مشاركاته، وقال إن اللاعب الإنجليزي عازم على تغيير مستواه الباهت واستعادة أفضل حالاته.

وأحرز راشفورد 21 هدفا في جميع المسابقات بالموسم الماضي لكنه هز الشباك خمس مرات فقط هذا الموسم بعد العودة من جراحة بالكتف في أكتوبر تشرين الأول.

تليغراف: راشفورد يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد https://t.co/Z1ed4bzGyg pic.twitter.com/xDemDygemG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 7, 2022

ووجد مهاجم منتخب إنجلترا صعوبة في الحصول على دقائق لعب في الفترة الأخيرة، وبدأ أساسيا لآخر مرة في الدوري الممتاز في 12 فبراير شباط خلال التعادل 1/1 مع ساوثهامبتون.

وأبلغ رانجنيك الصحفيين ”لا أعتقد أنه لا يحصل على الوقت الكافي. لعب 13 أو 14 مباراة منذ وصولي وبدأ أساسيا أكثر من مرات نزوله بديلا“.

وأضاف ”أبلغني بأنه سعيد ويريد رفع مستواه إلى أقصى حد هنا من أجل النادي، ولم يقل شيئا عن عدم شعوره بالسعادة، ولا اعتقد أن هناك مشكلة“.

تقرير: رونالدو سافر فجأة للبرتغال بمجرد علمه بالغياب عن ديربي مانشستر https://t.co/CAh12kJ2g6 pic.twitter.com/yWOMdr3MP5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

وينتهي عقد راشفورد، البالغ من العمر 24 عاما، مع مانشستر يونايتد في يونيو 2023، ولدى إدارة الفريق خيار التمديد لمدة عام آخر، لكن صحيفة ”تليغراف“ قالت قبل أيام إن اللاعب الشاب يفكر في الرحيل عن النادي.

وأوضحت الصحيفة أن راشفورد غير راضٍ عن قلة مشاركاته تحت قيادة المدرب الألماني رالف رانجنيك ويأمل أن يتحسن الوضع، لكنه يولي اهتمامًا جادًا لأول مرة بطلب الانتقال من نادي طفولته.

وقالت الصحيفة إن راشفورد محبط من قلة الاعتماد عليه، علما أنه غاب عن أول شهرين من الموسم الحالي بسبب جراحة في الكتف.

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم مانشستر يونايتد ويبتعد في الصدارة https://t.co/ONi9j4d1lZ pic.twitter.com/ieNCp01Qki — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

وسيلعب مانشستر يونايتد سلسلة من المباريات القوية، حيث يلاقي توتنهام اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم مع أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم ليفربول وليستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري ولديه 47 نقطة من 28 مباراة وسيواجه توتنهام منافسه في صراع المربع الذهبي اليوم السبت.

ويملك توتنهام 45 نقطة في المركز السابع وتتبقى له مباراتان ويتمسك بأمل التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويوم الأحد الماضي خسر مانشستر يونايتد 1/4 أمام جاره مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.