نجوم تشيلسي يخططون للهروب وإدارة النادي تفكر ببيعهم عبر اتفاق مع الحكومة البريطانية

ذكرت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية أن نجوم تشيلسي يخططون للهروب من الفريق بعد تجميد أموال مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، وتأثيره على مالية الفريق وإدارته، وإمكانية عدم قدرته على دفع رواتب لاعبيه.

وبحسب الصحيفة، فنجوم تشيلسي يتصلون بالمحامين لمعرفة وضعيتهم داخل الفريق في ظل المشاكل المالية، وإمكانية عدم تلقي أجورهم في الأشهر المقبلة.

ويخطط نجوم الفريق لاستغلال قضية عدم تواصلهم بالرواتب، وفسخ عقودهم مع تشيلسي، والرحيل مجانًا خلال الفترة المقبلة.

وأدت العقوبات على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش لمنع تشيلسي من بيع لاعبين وشراء لاعبين، وعدم الاستفادة من بيع منتجات الفريق، وعدم بيع التذاكر الموسمية، كما تخطط شركات راعية للتخلي عن الفريق، مما يضعه على حافة الإفلاس.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن الإدارة الحالية لتشيلسي تخطط لبيع أغلب نجوم الفريق، في الصيف المقبل، للتخلص من الرواتب العالية، واستغلال أموالهم في تسيير شؤون الفريق.

النادي مهدد بإفلاس.. البنوك تجمد حسابات تشيلسي المصرفية https://t.co/vG7IoFeSc2 pic.twitter.com/3Ay1k0aFyw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 11, 2022

وبحسب الصحيفة، فقائمة اللاعبين التي ترغب الإدارة في التخلص منهم تضم أصحاب الرواتب العالية: البلجيكي روميلو لوكاكو (325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا)، والألماني كاي هافيرتز (310 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا)، والفرنسي نغولو كانتي (290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا)، والألماني تيمو فيرنر (270 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا).

ورغم منع الفريق من بيع لاعبين، فإن الخبير الاقتصادي في كرة القدم بوب ويلسون أكد للصحيفة أن إدارة تشيلسي بإمكانها التفاوض مع الحكومة البريطانية للحصول على ترخيص لموازنة الدفاتر المالية، وتسيير الفريق.

وقال الخبير بوب ويلسون: ”أعتقد أن هذا هو التهديد الحقيقي لنادي كرة القدم، فإذا أوقفنا الإدارة ولم يتمكنوا من دفع رواتب هؤلاء اللاعبين على المدى القصير، أعتقد أننا سنرى، الصيف المقبل، عددًا من اللاعبين يتعين بيعهم“.

وأضاف الخبير الاقتصادي: ”أعتقد أن الرخصة ستتم إعادة التفاوض بشأنها مع الحكومة البريطانية لضمان أيضًا إمكانية دخول أي مشتريات جديدة محتملة“.