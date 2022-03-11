النادي مهدد بإفلاس.. البنوك تجمد حسابات تشيلسي المصرفية

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أنه تم تجميد الحسابات المصرفية لتشيلسي بعد العقوبات المفروضة على المالك الروسي رومان أبراموفيتش، مما يؤثر بالسلب على بطل أوروبا وبطل العالم.

وجمدت حكومة المملكة المتحدة أصول مالك البلوز بسبب صلاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن الحرب على أوكرانيا قبل نحو أسبوعين في موقف يعارضه الغرب.

وبات النادي اللندني غير قادر على بيع تذاكر المباريات على أرضه أو خارجها أو بيع منتجاته في متاجره الرسمية، باستثناء الجماهير التي تملك تذاكر موسمية، فضلا عن حظر البيع والتعاقد مع اللاعبين.

وقالت صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية إن الحسابات المصرفية لتشيلسي قد تم تجميدها أيضًا، مما جعلها تواجه ”شللًا ماليًا“.

وكان النادي، الذي حصل على ترخيص من الحكومة للاستمرار في العمل وخوض مبارياته في كافة المسابقات، قد ”حذر من تجميد حسابات شركات النادي، بما في ذلك بطاقات الائتمان“؛ لأن البنوك ”تتجنب المخاطرة“.

وزير بريطاني: بيع تشيلسي يجب أن يتم من خلال الحكومة https://t.co/AIBQcjQXf3 pic.twitter.com/cAd4ZbBwrY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 11, 2022

ونُقل عن المصدر قوله: ”الترخيص يسمح للنادي بالاستمرار في أنشطته اليومية، لكن البنوك ليست لديها الرغبة في المخاطرة. لقد جمدوا بعض بطاقات ائتمان الشركات. إنه يضع ضغطًا أكبر على النادي“.

وقال مصدر آخر للصحيفة ذاتها إن ”هذا يجعل إدارة تشيلسي للعمليات اليومية أكثر صعوبة“.

ويخوض قادة تشيلسي محادثات مع مسؤولين حكوميين لصياغة الشروط وإجراء تعديلات على بعض القيود في الترخيص، وهناك مخاوف كبيرة من أن القيود ستجبر النادي بسرعة على مواجهة صعوبات مالية بدون مليارات أبراموفيتش لدفعها للبنوك.

يمكن تخفيف بعض هذه القيود، لا سيما قيود الإنفاق المفروضة على نفقات السفر والمباريات، بالإضافة إلى إعادة التفاوض على عقود اللاعبين، لكن تجميد حسابات النادي لدى البنوك سيجعل تشيلسي في وضع مالي صعب وبدون عائد تماما، وربما يدفعه للإفلاس في حال عدم التوصل لحل سريع لهذه الأزمة.

وكان أبراموفيتش، الذي خضع لضغوط عقب غزو بلاده روسيا لأوكرانيا، عرض النادي للبيع الأسبوع الماضي، لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه منعت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الممنوح للنادي، الذي صنفته مجلة فوربس بأنه سابع أغلى ناد كرة قدم في العالم بقيمة بلغت 3.2 مليار دولار.