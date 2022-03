فابريزيو رومانو: محمد صلاح لا ينوي قبول عرض ليفربول الحالي

قال فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين إن النجم المصري محمد صلاح ووكيل أعماله رامي عباس عيسى ليس لديهما أي نية لقبول العرض الجديد الذي تقدم به ليفربول لهدافه وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو/حزيران 2023.

وأضاف الصحفي في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه على تويتر أنه رغم أن الأولوية لدى قائد المنتخب المصري البقاء في ليفربول، إلا أنه لا ينوي قبول العرض الحالي المطروح على الطاولة.

وأكد صلاح أنه يرغب في البقاء في ليفربول، لكنه أضاف أنه لم يتلق بعد عرضا مناسبا يعكس إسهاماته مع النادي منذ انضمامه قادما من روما في 2017، وقيادته الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وكان آخر لقاء بين النادي الإنجليزي ورامي عباس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ثم انهارت المفاوضات بين الجانبين، ولم يكن هناك مزيد من التقدم في هذا الشأن، وهو ما أكده الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول في تصريحاته في وقت سابق اليوم الجمعة.

وقبل مواجهة برايتون أند هوف ألبيون، يوم السبت، سُئل كلوب عما إذا كان بإمكان النادي فعل المزيد لتجديد عقد صلاح، رد قائلا: ”صلاح يتوقع بالتأكيد أن يكون هذا النادي طموحًا، لقد كنا في السنوات الماضية كذلك وما زلنا. بالطبع لا يمكننا فعل المزيد، أعتقد أنه في الوقت نفسه قرار صلاح إلى حد كبير.

”أعتقد أن النادي فعل ما يمكن أن يفعله. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله عنه من وجهة نظري، لم يحدث أي شيء أكثر من ذلك، لذلك لا يوجد توقيع أو رفض أو أي شيء آخر، علينا فقط الانتظار، ولا داعي للعجلة في هذا الموقف.“

وأوضح رومانو أن صلاح يحب الدوري الإنجليزي الممتاز وأولويته الحقيقية كانت دائمًا البقاء في ليفربول، لكنه لا يقبل بالعرض الذي تقدم به ليفربول، ورغم ذلك يواصل التألق وتسجيل الأهداف لأنه يتمتع باحترافية كبيرة.

Excl: Salah and his agent have no intention to accept current new contract bid from Liverpool. Talks have broken down since December, as things stand 🚨🇪🇬 #LFC

Mo’s priority is to stay – but not at current conditions. Let’s see Liverpool next move.

More: https://t.co/QGTdcXpa79 pic.twitter.com/2cAY6KmmkV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2022