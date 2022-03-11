رياضة

فابريزيو رومانو: محمد صلاح لا ينوي قبول عرض ليفربول الحالي
تاريخ النشر: 11 مارس 2022 18:57 GMT
تاريخ التحديث: 11 مارس 2022 19:30 GMT

فابريزيو رومانو: محمد صلاح لا ينوي قبول عرض ليفربول الحالي

ليفربول قد يفقد صلاح مجانا في حال استمرار رفض الدولي المصري تجديد عقده بشروط النادي الإنجليزي

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المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

قال فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين إن النجم المصري محمد صلاح ووكيل أعماله رامي عباس عيسى ليس لديهما أي نية لقبول العرض الجديد الذي تقدم به ليفربول لهدافه وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو/حزيران 2023.

وأضاف الصحفي في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه على تويتر أنه رغم أن الأولوية لدى قائد المنتخب المصري البقاء في ليفربول، إلا أنه لا ينوي قبول العرض الحالي المطروح على الطاولة.

وأكد صلاح أنه يرغب في البقاء في ليفربول، لكنه أضاف أنه لم يتلق بعد عرضا مناسبا يعكس إسهاماته مع النادي منذ انضمامه قادما من روما في 2017، وقيادته الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وكان آخر لقاء بين النادي الإنجليزي ورامي عباس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ثم انهارت المفاوضات بين الجانبين، ولم يكن هناك مزيد من التقدم في هذا الشأن، وهو ما أكده الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول في تصريحاته في وقت سابق اليوم الجمعة.

وقبل مواجهة برايتون أند هوف ألبيون، يوم السبت، سُئل كلوب عما إذا كان بإمكان النادي فعل المزيد لتجديد عقد صلاح، رد قائلا: ”صلاح يتوقع بالتأكيد أن يكون هذا النادي طموحًا، لقد كنا في السنوات الماضية كذلك وما زلنا. بالطبع لا يمكننا فعل المزيد، أعتقد أنه في الوقت نفسه قرار صلاح إلى حد كبير.

”أعتقد أن النادي فعل ما يمكن أن يفعله. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله عنه من وجهة نظري، لم يحدث أي شيء أكثر من ذلك، لذلك لا يوجد توقيع أو رفض أو أي شيء آخر، علينا فقط الانتظار، ولا داعي للعجلة في هذا الموقف.“

وأوضح رومانو أن صلاح يحب الدوري الإنجليزي الممتاز وأولويته الحقيقية كانت دائمًا البقاء في ليفربول، لكنه لا يقبل بالعرض الذي تقدم به ليفربول، ورغم ذلك يواصل التألق وتسجيل الأهداف لأنه يتمتع باحترافية كبيرة.

ولا تزال الفرصة قائمة أمام ليفربول لتحسين عرضه الأخير إذا أراد الإبقاء على هدافه وعدم رؤيته يرحل مجانا في نهاية عقده الحالي بنهاية الموسم المقبل.

وتألق صلاح، البالغ عمره 29 عاما، في صفوف ليفربول ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 19 هدفا، فضلا عن ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وبات النجم المصري ثاني لاعب فقط يسجل في مرمى ميلان وإنتر ميلان في نفس الموسم في دوري أبطال أوروبا، بعد بيتر كراوتش مع توتنهام هوتسبير في موسم 2010-2011.

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