توماس توخيل يكشف موقفه من الرحيل عن تشيلسي بعد العقوبات على رومان أبراموفيتش

أكد المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي، أنه لن يغادر منصبه وسعيد بتدريب فريق كبير وقوي رغم العقوبات التي سلطتها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش والتي تؤثر على الفريق ماليا.

وقال توخيل: ”في الواقع لست متأكدًا من أنني قلق ولكنني على علم بذلك. إنه يتغير كل يوم تقريبًا، أنا سعيد دائمًا لوجودي هنا ويسعدني دائمًا أن أكون مديرًا لفريق قوي. أعرف أن هناك الكثير من الضوضاء“.

وأضاف المدرب الألماني: ”ليست لدي إجابات أخرى لكم، الارتياح يعني أننا نكافح مع كل المعلومات والأخبار الموجودة هناك، إنه تغيير كبير من الأمس إلى اليوم. في الوقت الحالي، يبدو أن جانب كرة القدم محمي تقريبا“

وأكد توخيل أنه فخور بتدريب تشيلسي وقال: ”أشعر بالفخر لأن أحظى بفرصة أن أكون جزءًا من المباريات، والتدريب وكرة القدم التي أحبها“.

ومنح توخيل ولاعبوه بصيصا من الأمل والفرح للمشجعين بعد الفوز في ظل كل الظروف المحيطة بالفريق أمام نوريتش سيتي 3/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز وتعزيز مركزه الثالث خلف الثنائي مانشستر سيتي وليفربول.

وقال توخيل بعد الفوز: ”دعونا نرى ما إذا كان الأمر سيستمر على هذا النحو. إذا كان الأمر كذلك، لا أعرف. نحن نأخذه يوما بعد يوم. لا أعلم ما الذي سيأتي غدًا، يمكن للجميع التأكد من أننا نركز على أنفسنا، للحفاظ على الموقف والعقلية في ملعب التدريب وداخل الفريق“.

وأكد توخيل أن فريقه واثق من نفسه وسيقاتل حتى النهاية، وقال: ”حتى الآن يمكننا أن نثق في بعضنا البعض وهذا لن يتغير. طالما لدينا ما يكفي من القمصان والحافلة للذهاب إلى المباريات، سنكون هناك وسنقاتل بقوة“.

وأدى قرار الحكومة البريطانية تجميد ممتلكات وأموال الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش لتأثير كبير على تشيلسي الذي أصبح ممنوعا من بيع تذاكر موسمية لأنصاره، وتجديد عقود اللاعبين والقيام بصفقات جديدة أو بيع لاعبيه وسقف مالي للقاءات خارج ملعبه.

ويوم أمس، كتب الصحفي روب درابر، الذي يعمل في صحيفة ”ديلي ميل“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”هناك الكثير من الأشياء التي يجب استيعابها في الساعات القليلة المقبلة: هناكَ احتمال كبير أن يدخل تشيلسي تحت الوصاية من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، وفي حال دخول تشيلسي لحالة الوصاية سيتم خصم 9 نقاط من رصيد النادي“.