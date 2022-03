ترتيب الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتجنب المشاكل خارج الملعب ويهزم نوريتش ويرتقي للمركز الثالث

تخطى تشيلسي مخاوفه خارج الملعب ليهزم مضيفه نوريتش سيتي الشجاع 3-1، معززا موقعه في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس.

ولم يبد تشيلسي، الذي تعرض مالكه رومان أبراموفيتش لعقوبات من الحكومة البريطانية، متأثرا بالجدل، ليعمق جراح نوريتش في منطقة الهبوط.

تقدم تشيلسي بعد ثلاث دقائق عبر تريفو تشالوبا، وضاعف النتيجة سريعا بهدف ميسون ماونت، قبل أن يضمن كاي هافرتس الانتصار قرب النهاية.

وقلص نوريتش الفارق من ركلة جزاء نفذها تيمو بوكي.

ويملك تشيلسي، الذي هتف مشجعوه باسم أبراموفيتش خلال اللقاء، 56 نقطة من 27 مباراة، وتقدم بثماني نقاط على آرسنال صاحب المركز الرابع الذي تتبقى له مباراتان.

ويبقى نوريتش في المركز الأخير ولديه 17 نقطة.

FULL-TIME Norwich 1-3 Chelsea Goals from Trevoh Chalobah, Mason Mount and Kai Havertz earn the visitors their fourth #PL win in a row#NORCHE pic.twitter.com/N8F2py8jNS — Premier League (@premierleague) March 10, 2022

يذكر أن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعلن، يوم الخميس، أنه سيسعى لتغيير الرخصة التي يجب أن يعمل بموجبها الآن، بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش.

وقال النادي في بيان: نعتزم الدخول في مناقشات مع الحكومة فيما يتعلق بنطاق الترخيص. وسيشمل ذلك السعي للحصول على إذن لتعديل الترخيص؛ من أجل السماح للنادي بالعمل بشكل طبيعي قدر الإمكان.

هدف جيمارايش المذهل يمنح نيوكاسل الفوز في ساوثامبتون

سجل برونو جيمارايش هدف الفوز لنيوكاسل يونايتد بضربة كعب مبهرة، بعد أن حول فريقه تأخره إلى فوز محوري 2-1 على مضيفه ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس.

منح ستيوارت أرمسترونج التقدم لساوثامبتون في الشوط الأول من ضربة رأس غيرت اتجاهها، لكن كريس وود أدرك التعادل للزوار من ضربة رأس متقنة، بعد تمريرة جونجو شيلفي العرضية بالدقيقة 33.

وهذا أول هدف للمهاجم وود في مباراته الثامنة مع نيوكاسل، كما افتتح جيمارايش رصيد أهدافه مع الفريق بمهارة فردية مذهلة بالدقيقة 66 بضربة كعب بعد ركلة ركنية.

وحافظ نيوكاسل على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري في 2022، ورفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق عشر نقاط عن بيرنلي صاحب المركز 18.

ويحتل ساوثامبتون المركز العاشر ولديه 35 نقطة.

FULL-TIME Southampton 1-2 Newcastle Chris Wood and Bruno Guimaraes' first Newcastle goals mean they move 10 points clear of the relegation zone#SOUNEW pic.twitter.com/SHMEAOwbcE — Premier League (@premierleague) March 10, 2022

ولفرهامبتون يعاقب واتفورد المتعثر بثلاثية مبكرة

وفي مباراة أخرى، سجل ولفرهامبتون واندرارز ثلاثة أهداف في أول 21 دقيقة خلال فوزه 4-صفر على ضيفه واتفورد، ليظل الضيوف في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس.

وافتتح راؤول خيمينيز التسجيل، قبل أن يجعل كوشو هرنانديز لاعب وسط واتفورد النتيجة 2-صفر بهدف عكسي، واستفاد دانييل بودينسي من خطأ للحارس بن فوستر.

وأحرز روبن نيفيز الهدف الرابع في وقت متأخر بتسديدة من فوق رأس فوستر.

وظل ولفرهامبتون، الذي خسر آخر ثلاث مباريات، في المركز الثامن في الترتيب برصيد 43 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة.

وبدأ واتفورد بشكل رائع، لكنه تأخر بعد 13 دقيقة، حيث تحولت تسديدة هوانج هي-تشان من مدى قريب إلى المرمى، بعدما ارتطمت في خيمينيز الذي سجل هدفه السادس في الموسم.

وتحولت الأمور من سيىء لأسوأ للضيوف، عندما أرسل رايان آيت نوري تمريرة عرضية عند القائم البعيد ارتطمت في هرنانديز وسكنت الشباك.

FULL-TIME Wolves 4-0 Watford Bruno Lage's side get back to winning ways in convincing fashion#WOLWAT pic.twitter.com/CJ7Zscm1lE — Premier League (@premierleague) March 10, 2022

وقتل خطأ فوستر المباراة في الدقيقة 21، حيث قطع بودينسي تمريرة الحارس التي جاءت بدون هدف ليطلق تسديدة من 30 مترا سكنت المرمى الخالي من حارسه.

وأضاف نيفيز الهدف الرابع عندما وجد مساحة عند حافة منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة من فوق رأس فوستر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: