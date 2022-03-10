غوارديولا: أشعر بالأسف تجاه توماس توخيل

يشعر الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بالأسف تجاه نظيره الألماني توماس توخيل، مدرب فريق تشيلسي، بعدما أصبح مستقبل الفريق اللندني غامضاً في ظل العقوبات المفروضة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

وقال غوارديولا إن تداعيات الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة لم تكن واضحة بالنسبة له، مشيراً إلى أنه لا يرغب في الخوض في تلك الأزمة التي يواجهها تشيلسي، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويواجه أبراموفيتش، الذي يملك نادي تشيلسي منذ فترة طويلة، إجراءات جديدة ضده من جانب الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، والذي يبدو أن تأثيرها على تشيلسي سيكون كبيراً.

وتم تجميد أصول أبراموفيتش، الذي تم تصويره في وقت سابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية الغزو الذي تقوم به روسيا حالياً للأراضي الأوكرانية.

وتم منح ترخيص رياضي خاص لتشيلسي؛ ليتمكن من مواصلة اللعب كناد لكرة القدم، غير أنه تم اتخاذ تدابير ضد النادي بما في ذلك حظر بيع التذاكر، مع السماح لحاملي التذاكر الموسمية فقط بحضور المباريات.

وقال غوارديولا إنه لا يعرف على وجه الدقة سبب فرض العقوبة، لكنه أدرك أن العواقب على توخيل وفريقه في تشيلسي ستكون بمثابة تحد كبير.

وأضاف غوارديولا: ”بطبيعة الحال إنه أمر غير مريح بالنسبة لتوماس توخيل واللاعبين، أشعر بالأسف تجاههم لأنهم موجودون للقيام بعملهم على أفضل وجه ممكن.. بالنسبة للبقية، فإنني لا أعرف، ينبغي عليّ الانتظار“.

وتوج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عقب فوزه 1-صفر على مانشستر سيتي في المباراة النهائية للمسابقة القارية، في حين يحتل المركز الثالث حالياً في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يخوض صراعاً من أجل الحصول على اللقب مع فريق غوارديولا (المتصدر)، وكذلك فريق ليفربول صاحب المركز الثاني.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة سيتي ضد مضيفه كريستال بالاس، يوم الاثنين المقبل، بالدوري الإنجليزي، اعترف غوارديولا أن مديري أندية الدوري الإنجليزي ومدربيهم يسألون غالباً عن الموضوعات التي يفتقرون إلى المعرفة فيها بشكل دقيق.

وأوضح غوارديولا: ”نحن وجه النادي، إننا هنا كل يوم، وتسألوننا بحرية وفقاً لما تريدونه، لكن ينبغي عليكم أن تدركوا أن هناك مواضيع لا نعرفها“.

وأكد غوارديولا أنه ”ليس لدينا الفرصة لدرس مدته ساعة واحدة للتكلم أو التحدث عما تطلبونه“.

واختتم المدرب الإسباني حديثه قائلاً: ”إنني متعاطف للغاية مع مدرب تشيلسي ولاعبيه.. بالتأكيد إنه وضع غير مريح، لكنني لا أعرف ما الذي سيحدث“.