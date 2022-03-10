ذا صن: تشيلسي مهدد بخصم 9 نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة ”ذا صن“ أنه قد يتم خصم نقاط من رصيد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب ملكية النادي لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش المقرب من نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب الصحفي روب درابر، الذي يعمل في صحيفة ”ديلي ميل“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”هناك الكثير من الأشياء التي يجب استيعابها في الساعات القليلة المقبلة: هناكَ احتمال كبير أن يدخل تشيلسي تحت الوصاية من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، في حال دخول تشيلسي لحالة الوصاية سيتم خصم 9 نقاط من رصيد النادي“.

There’s an awful lot to be digested in next few hours re: Chelsea And sanctions will be reviewed in May But if at the end of all this they end up in administration, they will receive a 9 point penalty — Rob Draper (@draper_rob) March 10, 2022

ويتقدم البلوز بخمس نقاط على آرسنال في ترتيب الدوري الإنجليزي ما يعني أن خصم 9 نقاط من رصيده قد يعني فشل تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث سيتراجع ترتيبه لما بعد المركز الرابع.

وعاقبت الحكومة البريطانية اليوم الخميس الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي لمنع بيع النادي اللندني في الوقت الحالي.

ولن يتمكن تشيلسي من بيع المزيد من التذاكر أو المنتجات المختلفة مثل القمصان والأحذية وملابس التدريب وغيرها في متاجره الرسمية، لكن تشيلسي حصل على تصريح خاص لمواصلة اللعب، وسيظل حاملو التذاكر الحاليين قادرون على حضور المباريات.

وتم منع تشيلسي من إبرام تعاقدات جديدة، ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ فإن عقوبات اليوم الخميس تعني فعليًا أن البلوز ليس لديه الآن مصدر دخل.

دون صفقات أو تذاكر مباريات.. هكذا يتأثر تشيلسي بعقوبات أبراموفيتش https://t.co/ReKJmxVo5L pic.twitter.com/aqIv3idFw4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 10, 2022

وأوضحت ”ذا صن“ أن عقوبات خارج الملعب قد يكون لها تأثير حيث يُسمح للنادي فقط بإنفاق 20.000 جنيه إسترليني على السفر للمباريات الخارجية، وهذا يثير الكثير من الشك على رحلة الفريق إلى ليل الفرنسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن تقام المباراة يوم 16 مارس، وقاد فاز تشيلسي 2/0 في الذهاب.

وأفادت الصحيفة بأن تشيلسي كان يطير عادة على متن طائرة خاصة في اليوم السابق للمباراة ويقيم في فندق فخم.

ولعب تشيلسي 26 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويتقدم بـ5 نقاط عن آرسنال الذي لعب 28 مباراة، وبـ6 نقاط عن مانشستر يونايتد اذلي لعب 28 مباراة، وبـ8 نقاط عن ويستهام الذي لعب 28 مباراة.