ذا صن: تشيلسي مهدد بخصم 9 نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة ”ذا صن“ أنه قد يتم خصم نقاط من رصيد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب ملكية النادي لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش المقرب من نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب الصحفي روب درابر، الذي يعمل في صحيفة ”ديلي ميل“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”هناك الكثير من الأشياء التي يجب استيعابها في الساعات القليلة المقبلة: هناكَ احتمال كبير أن يدخل تشيلسي تحت الوصاية من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، في حال دخول تشيلسي لحالة الوصاية سيتم خصم 9 نقاط من رصيد النادي“.

There’s an awful lot to be digested in next few hours re: Chelsea

And sanctions will be reviewed in May

But if at the end of all this they end up in administration, they will receive a 9 point penalty

