دون صفقات أو تذاكر مباريات.. هكذا يتأثر تشيلسي بعقوبات أبراموفيتش

عاقبت الحكومة البريطانية الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لمنع بيع النادي اللندني في الوقت الحالي، وذلك بعد أسبوعين من شن بلاده حربا على جارتها أوكرانيا.

وقالت وسائل إعلام بريطانية بينها صحيفتا ”ذا صن وديلي ميل“ إن أبراموفيتش المقرب من النظام الروسي، جُمدت جميع أصوله، وممنوع من دخول بريطانيا ومن ممارسة أي نشاط أو عمل في البلاد.

موقف تشيلسي بعد العقوبات المفروضة على مالكه الروسي أبراموفيتش https://t.co/GwbDNRCOAE pic.twitter.com/4aFg5609kJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 10, 2022

لكن تشيلسي حصل على تصريح خاص لمواصلة اللعب، وسيظل حاملو التذاكر الحاليون قادرين على حضور المباريات، ولكن لن يتمكن النادي من بيع المزيد من التذاكر أو المنتجات المختلفة مثل القمصان والأحذية وملابس التدريب وغيرها في متاجره الرسمية.

وبعد ضغوط كبيرة في بريطانيا لارتباطه بنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعلن الحرب على أوكرانيا قبل أسبوعين، طرح أبراموفيتش النادي للبيع الأسبوع الماضي، وتعهد بالتبرع من بعض عائدات البيع لضحايا الحرب في أوكرانيا.

لكن الجولة الجديدة من العقوبات اليوم، ستمنع حدوث البيع ما لم تمنح الحكومة إعفاءً خاصًا.

الملياردير التركي محسن بيرق: نتفاوض لشراء تشيلسي وسنرفع علم تركيا في لندن https://t.co/8ASbA2nGAl pic.twitter.com/9pR8Sil56v — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2022

العقوبات

-الملياردير الروسي واحد بين سبعة من المقربين لبوتين الذين عوقبوا وسط الأزمة الأوكرانية.

-تعرض تشيلسي لضربة قاسية بمنعه من إبرام تعاقدات جديدة بعد أن تمت معاقبة رومان أبراموفيتش اليوم.

-تم منع النادي من بيع تذاكر المباريات باستثناء التذاكر الموسمية التي تم بيعها بالفعل قبل بداية الموسم، وكذلك منع بيع كافة منتجاته في متاجره الرسمية.

وقالت نادين دوريس وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة، إن الحكومة أصدرت ترخيصا خاصا لتمكين تشيلسي من اللعب ودفع رواتب الموظفين وتمكين حاملي التذاكر من حضور المباريات؛ لأنها لا ترغب في إلحاق الضرر ببطل أوروبا والعالم.

أماندا ستافيلي: ملاك نيوكاسل يونايتد الجدد كان لديهم فرصة لشراء تشيلسي https://t.co/ay2tbZYZ76 pic.twitter.com/ZNQBvBsGsu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2022

وأضافت عبر حسابها على موقع ”تويتر“: ”أعلم أن هذا القرار سيتسبب في حالة من عدم اليقين، لكن الحكومة ستعمل مع رابطة الدوري الممتاز والأندية لمواصلة أنشطة كرة القدم مع ضمان أن العقوبات تحقق الهدف المقصود. أندية كرة القدم أصول ثقافية وهي حجر الأساس لمجتمعاتنا. نحن ملتزمون بحمايتها“.

ويعتبر أبراموفيتش إلى حد بعيد الأكثر شهرة بين المقربين من النظام الروسي، ويبلغ صافي ثروته 9.4 مليار جنيه إسترليني ويمتلك قصرًا في كنسينغتون بملايين الدولارات.

وعلى الرغم من العقوبات، لا يزال الملياردير الروسي يحتفظ بعدة أصول عقارية تقدر بالملايين بما في ذلك قصر كينسينغتون بالاس جاردن وبنتهاوس في تشيلسي.

هل سيتأثر مستقبل توماس توخيل مع تشيلسي بملكية النادي https://t.co/rTGFLhHRDL pic.twitter.com/wgfSH001nR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2022

ويشتمل جزء من ثروة أبراموفيتش أيضًا قصر ”كود دازور“ الذي عاش فيه الملك إدوارد، الذي تنازل عن العرش البريطاني العام 1936، جنبًا إلى جنب مع مزرعة للتزلج.

واشترى أبراموفيتش تشيلسي في 2003 لكنه لم يحضر أي مباراة في استاد ستامفورد بريدج لفترة من الوقت، حيث يحمل أيضا الجنسيتين ”الإسرائيلية“ والبرتغالية.