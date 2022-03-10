موقف تشيلسي بعد العقوبات المفروضة على مالكه الروسي أبراموفيتش

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستمكن نادي تشيلسي لكرة القدم من مواصلة خوض المباريات والمشاركة في أنشطة كروية أخرى بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش.

وقررت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، تجميد ممتلكات رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي.

وقالت حكومة لندن في بيان اليوم الخميس: ”سيبقى الترخيص قيد المراجعة المستمرة وسنعمل عن كثب مع سلطات كرة القدم“.

وأعلنت لندن فرض عقوبات على أبراموفيتش، تشمل حظر معاملاته مع الأفراد والشركات البريطانية

وقالت نادين دوريس وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة إن الحكومة أصدرت ترخيصا خاصا لتمكين تشيلسي من اللعب ودفع رواتب الموظفين وتمكين حاملي التذاكر من حضور المباريات، لأنها لا ترغب في إلحاق الضرر ببطل أوروبا والعالم.

وأضافت على تويتر: ”أعلم أن هذا القرار سيتسبب في حالة من عدم اليقين لكن الحكومة ستعمل مع الدوري والأندية لمواصلة أنشطة كرة القدم مع ضمان أن العقوبات تحقق الهدف المقصود.

”أندية كرة القدم أصول ثقافية وهي حجر الأساس لمجتمعاتنا. نحن ملتزمون بحمايتها“.

1/ 4🧵Putin’s attack on Ukraine continues & we are witnessing new levels of evil by the hour. Today the Government has announced further sanctions against individuals linked to the Russian Government. This list includes Roman Abramovich, the owner of Chelsea Football Club. — Nadine Dorries (@NadineDorries) March 10, 2022

وقالت الحكومة إن الترخيص سيبقى قيد المراجعة.

وأعلن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، قبل أيام، اتخاذه قرارًا ببيع نادي تشيلسي، وتعهد بالتبرع بأموال البيع لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وقال أبراموفيتش في بيان: ”كنت دائما أتخذ قرارات في مصلحة النادي“.

وأضاف: ”في الوضع الحالي، اتخذت قرارا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والجماهير والموظفين، وكذلك رعاة النادي وشركائه“.

تقرير: الأمير الوليد بن طلال مهتم بشراء تشيلسي https://t.co/cF9NGwyPUq — MIFRANI ميفراني (@MIFRANI1) March 7, 2022

وتأخرت صفقة بيع تشيلسي بسبب المطالب المالية لرومان أبراموفيتش الذي يطالب بمبلغ لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني، كما تنازل عن تحصيل ديون النادي التي تبلغ 1،5 مليار جنيه إسترليني.

وتضغط عدة جهات على الملياردير الروسي لبيع النادي، ويطالبه البعض بتقليص مطالبه المالية لحوالي ملياري جنيه إسترليني للإسراع ببيع النادي في أقرب وقت.

وذكرت تقارير إعلامية أن رجال أعمال وشركات مهتمة بشراء تشيلسي، لكن المبلغ المطلوب من المالك الروسي يبقى عائقا أمام إتمام الصفقة.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“، فإن رومان أبراموفيتش كلف شركة أمريكية ”Raine Group“ ببيع النادي، وقد طالبت بتلقي عروض لشراء تشيلسي بداية من اليوم الخميس، لكن الملياردير الروسي مستعد للانتظار لفترة أطول.