موقف تشيلسي بعد العقوبات المفروضة على مالكه الروسي أبراموفيتش

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستمكن نادي تشيلسي لكرة القدم من مواصلة خوض المباريات والمشاركة في أنشطة كروية أخرى بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش.

وقررت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، تجميد ممتلكات رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي.

وقالت حكومة لندن في بيان اليوم الخميس: ”سيبقى الترخيص قيد المراجعة المستمرة وسنعمل عن كثب مع سلطات كرة القدم“.

وأعلنت لندن فرض عقوبات على أبراموفيتش، تشمل حظر معاملاته مع الأفراد والشركات البريطانية

وقالت نادين دوريس وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة إن الحكومة أصدرت ترخيصا خاصا لتمكين تشيلسي من اللعب ودفع رواتب الموظفين وتمكين حاملي التذاكر من حضور المباريات، لأنها لا ترغب في إلحاق الضرر ببطل أوروبا والعالم.

وأضافت على تويتر: ”أعلم أن هذا القرار سيتسبب في حالة من عدم اليقين لكن الحكومة ستعمل مع الدوري والأندية لمواصلة أنشطة كرة القدم مع ضمان أن العقوبات تحقق الهدف المقصود.

”أندية كرة القدم أصول ثقافية وهي حجر الأساس لمجتمعاتنا. نحن ملتزمون بحمايتها“.

1/ 4🧵Putin’s attack on Ukraine continues & we are witnessing new levels of evil by the hour. Today the Government has announced further sanctions against individuals linked to the Russian Government. This list includes Roman Abramovich, the owner of Chelsea Football Club.

— Nadine Dorries (@NadineDorries) March 10, 2022