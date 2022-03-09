محاطًا بحارسين شخصيين في التدريب.. زيادة التوتر بين رونالدو ومانشستر يونايتد

وصل التوتر في العلاقة بين المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وناديه مانشستر يونايتد إلى ذروته، وشوهد في تدريبات الفريق محاطًا بحارسين شخصيين.

وبحسب الصحافة الإنجليزية، فقد اتخذ رونالدو بالفعل قراره بمغادرة ”المانيو“ بنهاية الموسم إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري الأبطال وهو أمر وارد الحدوث نظرًا لموقع الفريق في جدول البريميير ليغ بالمركز الخامس المؤهل ليوروبا ليغ.

وتحدثت المصادر التي تحدثت لوكالة الأنباء الإسبانية عن تفضيل رونالدو الانتقال إلى باريس سان جيرمان لمزاملة نيمار وليو ميسي ”في خط هجوم الأحلام“، طبقًا لموقع فوتبول ترانسفير.

ذا صن: مانشستر يونايتد لا يعرف أين كريستيانو رونالدو https://t.co/3yaMlwtUjy pic.twitter.com/xbtRrtZylT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 8, 2022

وتعقدت الأمور بالتزامن مع ”ديربي“ مانشستر أمام مانشستر سيتي والذي خسره اليونايتد 4-1 بينما كان رونالدو في البرتغال، ما زاد التكهنات حول قرب رحيل ”صاروخ ماديرا“.

وقالت صحيفة ”ذا أتليتك“ البريطانية إن كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد سافر للبرتغال بمجرد معرفته بغيابه عن التشكيلة الأساسية والاحتياطية لفريقه خلال الخسارة 4-1 أمام مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في ديربي مانشستر.

وتعتقد كاتيا إيفيرو، شقيقة النجم البرتغالي أن غيابه عن الديربي كان لأسباب فنية وليس للإصابة، بحسب ما قال المدير الفني الألماني المؤقت لمانشستر يونايتد رالف رانغنيك.

وأضافت ”ذا أتليتيك“ أن رونالدو سافر إلى البرتغال بمجرد أن أصبح غيابه عن ديربي مانشستر واضحًا. وقد أعلن عن إصابته في فخذه وهي ذات الإصابة التي عانى منها في وقت سابق من هذا العام، ثم استقل طائرة إلى وطنه قبل المباراة.

وأدت النتائج الأخيرة للفريق، وصعوبة تأهله إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، لمزيد من الشكوك حول مستقبل عدة لاعبين أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تشير تقارير لرغبته بالرحيل في الصيف المقبل.