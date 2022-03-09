مانشستر سيتي يبلغ هالاند بإمكانية "دفع أي مقابل" للتعاقد معه

سيتم تحديد مستقبل إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند خلال الأسبوع الحالي، حيث اتخذ المهاجم النرويجي بالفعل قرارًا بمغادرة النادي الألماني هذا الصيف وبات بحاجة فقط إلى اختيار وجهته المقبلة.

ويسعى برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد للتعاقد معه، حيث سيستبعد النرويجي الذهاب إلى باريس سان جيرمان على الرغم من حقيقة أن الباريسيين يمكن أن يمنحوه ما يريد من مال إذا انتهى بهم الأمر بخسارة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي القريب من الانضمام لريال مدريد.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن هالاند ووكيل أعماله مينو رايولا يستمعان بالفعل حاليا إلى الجميع حتى يستقر على قرار وكانت بعض الرسائل واضحة جدًا.

وأوضح مانشستر سيتي بالفعل أنه مستعد لتحسين أي عرض مالي يتم تقديمه له، لذلك لن يكون المال مشكلة، بينما في برشلونة يعرفون تحركات النادي الإنجليزي وهم واضحون أنهم من الناحية المالية لن يكونوا قادرين على منافسة قوة سيتي.

وحاول النادي الكتالوني إغراء هالاند من خلال مشروع رياضي يكون فيه قائد فريق مليء بالشباب وقادر على تحقيق إنجازات عظيمة في السنوات القادمة.

برأيك.. النادي المناسب لهالاند هو ــــــــــــــــــــــ؟ 🔥#إيرلينج_هالاند في 2021 🔻👇

◾️ أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في تاريخ #الدوري_الألماني

◾️أسرع وأصغر لاعب يسجل 20 هدفًا في #دوري_أبطال_أوروبا #إرم_سبورت pic.twitter.com/efaYQUbaY4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

والتقى تشافي هيرنانديز بالمهاجم النرويجي لتأكيد دوره الريادي في الفريق وخطته لجعله أفضل لاعب في العالم في أقصر وقت ممكن.

ويتم إغراء هالاند بهذا الخيار، لكنه من الواضح أيضًا أنه على استعداد لتوقيع عقد حياته ولن يمضي وقتًا طويلاً لتخفيض طلباته، ليس الأمر أن عرض برشلونة منخفض، لكن عرض سيتي أو ريال مدريد قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وإنهم متفائلون في مانشستر سيتي على الرغم من أن النرويجي يفضل اللعب في إسبانيا، إلا أنه يعلم أنه سيكون قادرًا على الانتقال لليغا على المدى الطويل لأنه لا يزال شابا.

وقدم له سيتي مشروعًا رياضيًا ناجحًا وحزمة رائعة من المميزات المالية من حيث الراتب والعمولات، وسيكون المبلغ المنصوص عليه في الشرط الجزائي في عقده، هو نفسه لجميع الأندية على الرغم من حقيقة أن سيتي قد يكون لديه بعض التفاصيل مع دورتموند لتسهيل خروج المهاجم النرويجي من الباب الأمامي.

وفي الواقع في سيتي لا يرون سوى ريال مدريد كمنافس أساسي في الوقت الحالي وذلك للإمكانات الاقتصادية، ولأن عائلة اللاعب تفضل النادي الملكي الذي تقدم بعرض بالفعل وسيكون أيضًا في وضع يسمح له بتحسينه.

وبالنسبة لفلورنتينو بيريز فإن انتزاع هالاند من برشلونة سيكون خطوة إستراتيجية كبيرة، لأنه سيضعف منافسه الأبدي، وفي مدريد يوجد اقتناع بأن النادي قادر على الجمع بين هالاند ومبابي معًا في نفس الفريق.

أما برشلونة فلديه شكوك حول هذا الأمر ويفهم أن اللاعب سيكون على استعداد للحضور إلى كامب نو إذا تعاقد ريال مدريد مع هالاند، لذلك سيواصلون التسابق على ضم هالاند حتى النهاية على الرغم من الصعوبات المالية.