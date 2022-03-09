كيف يمكن للويس دياز مساعدة ليفربول أكثر من محمد صلاح؟

أثبت الكولومبي لويس دياز قدراته سريعا في صفوف ليفربول، وبات واحدا من أبرز لاعبي الفريق والعالم في التسديد على المرمى بعد المراوغة وأثناء الاحتفاظ بالكرة، وهي موهبة يمكنه التفوق فيها على المصري محمد صلاح هداف الفريق والدوري الإنجليزي الممتاز.

وكال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول المديح للكولومبي دياز بعد تألقه في الدوري الإنجليزي، إثر انضمامه للفريق قادما من بورتو البرتغالي في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي وشارك لأول مرة مع الفريق الإنجليزي كبديل في الفوز على كارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة ”ليفربول إيكو“ عن إحصائيات Opta أن ليفربول يملك لاعبين يتميزون بالتحرك بالكرة خمسة أمتار أو أكثر قبل التسديد على المرمى بينهم صلاح، ثم انضم إليهم دياز.

ويبرز مقال جديد في موقع The Analyst اللاعبين من البطولات الخمس الكبرى في أوروبا الذين يتألقون في أغلب الأحيان في مثل هذه المهارات بتحويل السير بالكرة إلى تسديدات أو أهداف أو تمريرات حاسمة.

واللاعب الأبرز في المساهمة في مثل هذه الأهداف في موسم 2021/22 حاليا هو صلاح، وربما الأكثر إثارة للإعجاب أنه ضاعف رصيده النهائي البالغ خمسة أهداف بهذه الطريقة من الموسم الماضي.

إنه أيضا أقل من أفضل ما حققه بالفعل في الدوري الإنجليزي الممتاز ، والذي حدث حتما في موسمه الأول مع الريدز.

بسبب ظاهرة جديدة في كرة القدم.. فينغر يوجه نصيحة لليفربول بشأن تجديد عقد محمد صلاح https://t.co/IHCFrbk7DU pic.twitter.com/6tdVo2Behf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 9, 2022

وشهدت ستة من مشاركاته العشر في هذا الموسم تسجيله للأهداف خاصة في مباريات كبيرة في الموسم، وربما كان أبرز أهدافه في التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي ، والذي جاء بعد أن ترك عدة مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من المواهب تترنح على أرض ملعب أنفيلد.

كما سجل صلاح ضد مانشستر يونايتد وتشيلسي؛ مما منحه ثلاثة أهداف من هذا القبيل في الدوري المصغر للأندية الستة الكبرى في إنجلترا هذا الموسم.

بصرف النظر عن كيفين دي بروين، الذي لديه أربعة أهداف، لا يوجد لاعب لديه أهداف في مباريات كبرى (باستثناء ركلات الترجيح) أكثر هذا الموسم من صلاح.

وعلى الرغم من أنها ليست مباراة كبيرة في قمة الترتيب، إلا أن هدفه (صلاح) في جوديسون بارك في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن راوغ ما يقرب من نصف لاعبي إيفرتون كان بنفس الأهمية لمشجعي ليفربول.

وهدفا صلاح الآخران كانا لا ينسيان أيضا، كان أحدهما في واتفورد؛ حيث أظهر براعته في المراوغة بما يشبه ما فعله أمام مانشستر سيتي.

كان الآخر في المباراة الأخيرة في أنفيلد على حساب نوريتش سيتي، حيث تلقى تمريرة طويلة من الحارس أليسون بيكر وسيطر على الكرة عند حدود منطقة الجزاء قبل أن يسدد أرضية بقدمه اليمنى في الشبكة.

ويظهر سيتي مرة أخرى، حيث صنع صلاح الهدف الافتتاحي لساديو ماني بعد مراوغته بالقرب من خط المنتصف إلى عمق منطقة الخصم.

الهدف الافتتاحي في الفوز الذي لا ينسى 5-صفر على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد صُنع لنابي كيتا بواسطة صلاح بحمل الكرة للأمام قبل أن يتبادلها مع الغيني أيضا.

التمريرات الحاسمة الأخرى التي قدمها صاحب القميص رقم 11 في ليفربول بعد المراوغة افتتحت التسجيل أيضا ضد برايتون وولفرهامبتون واندرارز على التوالي.

ورغم تألقه عند الاحتفاظ بالكرة وتهديده لمرمى الخصم، لكن ليفربول يملك لاعبا يمكنه التفوق على صلاح في الاحتفاظ بالكرة أثناء الركض ثم التسديد على المرمى أو صنع تمريرات حاسمة هذا الموسم، هو لويس دياز.

ومن المؤكد أن معظم ما فعله في هذا الشأن كان في الدوري البرتغالي مع بورتو، لكن معدله لكل 90 دقيقة في تسديداته في إنجلترا يتفوق على أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي حتى صلاح.

وفي وجود صلاح ودياز على الجناحين، ستسمع أصوات الترقب والإثارة في أنفيلد مرات عديدة قبل نهاية الموسم.