بسبب ظاهرة جديدة في كرة القدم.. فينغر يوجه نصيحة لليفربول بشأن تجديد عقد محمد صلاح

وجه آرسين فينغر، المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، نصيحة لمسؤولي نادي ليفربول بشأن المفاوضات الجارية لتجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، والتي تشهد عثرات أخيرًا بسبب الراتب الذي يطلبه اللاعب.

وينتهي عقد محمد صلاح في يونيو 2023، وأشارت تقارير سابقة إلى أن مسؤولي نادي ليفربول يعترضون على تمديد العقد واستمرار اللاعب في قلعة ”أنفيلد“ بسبب تقدمه في السن ووصوله هذا العام إلى سن الثلاثين بالإضافة إلى راتبه الأسبوعي المتوقع والذي سيتخطى حاجز 400 ألف جنيه إسترليني.

وقال فينغر في تصريحات أبرزتها شبكة ”بي إن سبورتس“: ”المثير هو أننا نتحدث عن إدين دجيكو البالغ 36 عاما والذي يشارك في دوري أبطال أوروبا، رغم أننا منذ سنوات كنا نقول، كيف يشارك لاعب يبلغ هذه السن في أرض الملعب بدوري الأبطال“.

Arsene Wenger pinpoints "new phenomenon" which could impact Mo Salah contract talkshttps://t.co/rhTyKXPnMV pic.twitter.com/XKDa6I27ML — Mirror Football (@MirrorFootball) March 9, 2022

وأضاف ”هذا الأمر يخبرنا بأن هناك شيئًا تغير في الكرة الحديثة، اللاعبون أصحاب الخبرة، خاصة المهاجمين يبقون طويلا، وأبرز اللاعبين المؤثرين في أوروبا ولدوا في أعوام 1986 و1987 ويبلغون الآن 35-36 عاما، الأمر ظاهرة جديدة في عالم كرة القدم“.

وتابع ”روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، يبلغ 33 عاما، ليونيل ميسي (34) ورونالدو (37) وإذا كنت محظوظًا بشكل كاف دون التعرض لإصابات كبيرة ستستمر لفترة أطول“.

وأردف ”لا يوجد مستوى أعلى في منتصف العشرينات من العمر.. في بداية الثلاثينات ومنتصفها يكون اللاعب تعلم الكثير في مسيرته، يستطيع استخدام الأمر ويصبح لاعبًا أفضل، يمكنه استخدامه ويكون لاعبًا أفضل مما كان عليه قبل بضع سنوات، وهذا كل ما في الأمر. لا يوجد حد أقصى للعمر“.

وأوضح فينغر ”الأمر مختلف للأندية، قد يشترطون، لن نوقع مع لاعب يبلغ 33 عاما لأننا لن نبيعه بعد ذلك، لكن إذا كان اللاعب متواجدًا في النادي سيكون الأمر رائعًا لأنه يمتلك الخبرة والرغبة والجودة“.

وشارك صلاح، البالغ 29 عامًا، خلال 5 مواسم في 237 مباراة سجل 152 هدفا وصنع 57 في جميع المسابقات وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس السوبر الأوروبي.