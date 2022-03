بسبب ظاهرة جديدة في كرة القدم.. فينغر يوجه نصيحة لليفربول بشأن تجديد عقد محمد صلاح

وجه آرسين فينغر، المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، نصيحة لمسؤولي نادي ليفربول بشأن المفاوضات الجارية لتجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، والتي تشهد عثرات أخيرًا بسبب الراتب الذي يطلبه اللاعب.

وينتهي عقد محمد صلاح في يونيو 2023، وأشارت تقارير سابقة إلى أن مسؤولي نادي ليفربول يعترضون على تمديد العقد واستمرار اللاعب في قلعة ”أنفيلد“ بسبب تقدمه في السن ووصوله هذا العام إلى سن الثلاثين بالإضافة إلى راتبه الأسبوعي المتوقع والذي سيتخطى حاجز 400 ألف جنيه إسترليني.

وقال فينغر في تصريحات أبرزتها شبكة ”بي إن سبورتس“: ”المثير هو أننا نتحدث عن إدين دجيكو البالغ 36 عاما والذي يشارك في دوري أبطال أوروبا، رغم أننا منذ سنوات كنا نقول، كيف يشارك لاعب يبلغ هذه السن في أرض الملعب بدوري الأبطال“.

Arsene Wenger pinpoints "new phenomenon" which could impact Mo Salah contract talkshttps://t.co/rhTyKXPnMV pic.twitter.com/XKDa6I27ML

— Mirror Football (@MirrorFootball) March 9, 2022