هاري كين متفائل بفرص فريقه قبل مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

قال هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إنه متفائل بفرص فريقه قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت المقبل، بعد الفوز الساحق لفريقه على إيفرتون وهزيمة يونايتد المدوية أمام جاره مانشستر سيتي هذا الأسبوع.

وهز كين الشباك مرتين في فوز توتنهام 5-صفر على إيفرتون الاثنين الماضي، بينما خسر يونايتد 4-1 أمام سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة قبل ذلك بيوم واحد.

وقال كين إنه لا يستهين بقدرات يونايتد لكنه يرى أن فريقه السابع الساعي للحصول على مكان في المربع الذهبي في حالة معنوية طيبة يمكن أن تمنحه التفوق في المواجهة.

وأضاف كين ”لا يزال يونايتد واحدا من أفضل فرق البطولة لكنه حقق نتيجة مخيبة للآمال مطلع الأسبوع الحالي.. وبالتأكيد سيكون هناك رد فعل من جانب لاعبيه وعلينا العمل على الاستعداد لذلك“.

وأردف لاعب منتخب إنجلترا ”بالتأكيد نحن نرى أن فرصتنا قوية هناك بعد أن حققنا نتيجة كبيرة يمكننا البناء عليها خاصة خارج أرضنا.. لكنها ستكون مباراة صعبة؛ لأن يونايتد يملك عددا من اللاعبين الكبار“.

وكان كين علق على تخطيه رقم تيري هنري في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، إذ وصل هاري إلى هدفه رقم 176، بفارق هدف عن نجم آرسنال السابق، قائلا ”هنري كان أحد أعظم المهاجمين الذين رأيناهم، من الجيد أن أتفوق عليه في قائمة الهدافين، وأتمنى الاستمرار في ذلك“.

وأكد ”يجب أن يكون التواجد في المراكز الأربعة الأولى هو طموحنا، لم ننهِ مشوارنا بعد ولكن كان لدى المدير الفني الوقت الكافي للاستقرار، وأعتقد أننا في وضع جيد حقًّا من الناحية البدنية“.

وكان يونايتد فاز ذهابًا على توتنهام 3-صفر في لندن في وقت سابق من الموسم الحالي.

وجمع توتنهام صاحب المركز السابع 45 نقطة من 26 مباراة، بينما يحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 47 نقطة لكنه لعب 28 مباراة.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، عن المشاركة بقميص الشياطين الحمر، إذ تم استبعاده من قائمة المباراة الأخيرة بسبب الإصابة، ومعه المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني لعدم الجاهزية، بينما أصيب المدافع الفرنسي رافائيل فاران والظهير الأيسر لوك شو بفيروس كورونا.