ذا صن: ليفربول يستهدف ضم بلينغهام نجم بروسيا دورتموند

يعتقد يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن غود بلينغهام سيصبح قريبًا أفضل لاعب خط وسط في العالم، مشيرا إلى أنه يخطط للتعاقد معه.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، في تقرير حصري، إن المدير الفني الألماني في محادثات خاصة تتعلق بكرة القدم، لا يساور مدرب ليفربول أدنى شك في أن ابن بروسيا دورتموند سيصل إلى قمة اللعبة في العالم في غضون موسمين ويرغب كلوب في التعاقد معه.

لكن المشكلة البارزة أمام كلوب تتعلق بأن لاعب الوسط الإنجليزي الدولي قد يكلف أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني للانتقال إلى ”آنفيلد“.

وبعد انضمامه إلى دورتموند مقابل 30 مليون جنيه إسترليني قادما من برمنغهام في عام 2020، من المؤكد أن اللاعب الموهوب سيبقى في ألمانيا هذا الصيف.

ويتردد أن بلينغهام، البالغ من العمر 18 عامًا، يرغب في العودة لإنجلترا لكنه أبلغ المدير الفني ماركو روزه بأنه ليس في عجلة من أمره للعودة إلى إنجلترا ويريد موسمًا إضافيًا في النادي.

وبالفعل يلعب بلينغهام بشكل أساسي في تشكيلة روزه وقد يصل سعره إلى حوالي 150 مليون جنيه إسترليني عندما يكون مستعدًا للمغادرة في عام 2023.

ويشعر دورتموند، صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني، بالارتياح لأن بلينغهام يتحلى بالصبر ولا يتعجل الرحيل عن ”البوندسليغا“.

وأوضح المهاجم النروجي إيرلينغ هالاند أنه سيغادر دورتموند هذا الصيف، حيث تتسابق العديد من الأندية الأوروبية الكبرى للتعاقد معه على رأسها مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد.

وهذه الأندية مستعدة لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد المهاجم النرويجي والبالغ قدرها 64 مليون جنيه إسترليني، بينما أخبر ريال مدريد دورتموند أنه من غير المرجح أن يكون في وضع يسمح له بالتعاقد مع المهاجم النرويجي حتى عام 2023 في ظل اهتمامه بضم كيليان مبابي.

وتأهل ليفربول إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعد تفوقه 2-1 على إنتر ميلان في النتيجة الإجمالية لمواجهة دور الستة عشر رغم الخسارة 1-صفر أمام عشرة من لاعبي الفريق الإيطالي في أنفيلد في مباراة الإياب يوم الثلاثاء.

وبعد شوط أول دون فرص حقيقية سدد لاوتارو مارتينيز كرة رائعة في أعلى الشباك بالدقيقة 62 ليضع إنتر في المقدمة، لكن، اضطر الفريق الإيطالي للعب بعشرة لاعبين بعد حصول مهاجمه أليكسيس سانشيز على الإنذار الثاني بسبب مخالفة ضد فابينيو لاعب وسط ليفربول.

ليفربول يصعد لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر ميلان "الصلب" https://t.co/ZoxHdj0BDX pic.twitter.com/4yurS9TdzM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 8, 2022

تصريحات كلوب

وقال يورغن كلوب، إن فريقه استحق التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته 1-صفر أمام عشرة لاعبين من إنتر ميلان، لكن المدرب الألماني لم يكن سعيدا بالطريقة ”الهزلية“ التي أنهى بها فريقه الهجمات.

وتأهل ليفربول بفوزه 2-1 في النتيجة الإجمالية لكن فريق كلوب أضاع عددا من الفرص في مباراة الإياب، حيث سدد جويل ماتيب برأسه في العارضة كما سدد محمد صلاح مرتين في القائم.

وحسم إنتر انتصاره بهدف من تسديدة رائعة من لاوتارو مارتينيز في الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 62، وهي نتيجة وضعت حدا لسلسلة انتصارات ليفربول في سبع مباريات متتالية بالبطولة لكن كلوب قال إنها كانت مباراة يمكن أن يتحمل فريقه خسارتها.

وأبلغ كلوب الصحفيين: ”الأمر ليس كأنني أحلق فوق القمر.. أنا سعيد حقا لأننا تأهلنا، لأننا عندما رأينا القرعة قلنا ’حسنا، هذه مباراة صعبة‘. لكننا تأهلنا على مدى مباراتين وأعتقد أننا نستحق ذلك“.

”إنها ’لو‘ كبيرة ولكن لو استخدمنا الفرص التي أتيحت لنا من الركلات الثابتة والمواقف الأخرى – كانت الطريقة التي أهدرنا بها الفرص هزلية بعض الشيء – ففي النهاية كان بإمكاننا الفوز“.

وأضاف المدرب الألماني: ”لكن الشيء الوحيد الذي أهتم به هو أننا تأهلنا عن استحقاق“.

وقال صلاح إنه يأمل في تعويض الفرص التي أضاعها.

وأبلغ صلاح، الذي سجل 27 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، محطة بي.تي سبورت: ”لقد سددت في القائم مرتين، لا بأس ربما أسجل ثلاثية في المباراة التالية. لا أهتم كثيرا بذلك عندما يتأهل الفريق“.

”هذه مباراة جيدة للتعلم منها، من المهم دائما الفوز ولكن في بعض الأحيان، مثل مباراة الليلة، تسدد في القائم مرتين وتهدر الفرص. الشيء الجيد هو أنها ليست مباراة في الدوري وأننا تأهلنا“.