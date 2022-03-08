تقارير: نيوكاسل يعيد هازارد للدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فتحت محادثات حول عودة إيدن هازارد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت صحيفة ”ديفينسا سنترال“ تقريرًا قالت فيه إن ريال مدريد حريص على التخلص من نجم تشيلسي السابق بعد فترة قاتمة في إسبانيا.

وأدت الإصابات العديدة إلى لعب هازارد 65 مباراة فقط فيما يقرب من 3 مواسم، حيث سجل البلجيكي 6 أهداف فقط.

وانضمم ايدين هازارد إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي في الميركاتو الصيفي 2019، في صفقة قدرت بقيمة 120 مليون يورو تقريبًا.

ولعب هازارد صاحب الـ31 عامًا 9 مباريات فقط مع فريق المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي من أصل 39 مباراة خاضها ريال مدريد في مختلف البطولات هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ”تون الأثرياء“ في نيوكاسل مستعدون لمنح هازارد بداية جديدة في الدوري الإنجليزي.

وفاز الجناح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدوري خلال فترة وجوده في ستامفورد بريدج.

كما توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2014/2015.

ويتطلع نيوكاسل إلى تعزيز صورته في السوق الصيفية بعد 5 انتصارات في آخر 6 مباريات، مما جعله يبتعد عن منطقة الهبوط بسبع نقاط.

ولا يزال مشجعو كرة القدم الإنجليزية يتذكرون هازارد على أنه أحد أفضل اللاعبين الذين ساهموا في إنارة الدوري على الإطلاق.

وسيكون ريال مدريد سعيدًا جدًا فقط لإعطاء الضوء الأخضر للصفقة، لكنهم لا يعتقدون أن نيوكاسل، أو أي نادٍ آخر، سيرغب بتوقيع هازارد بشكل دائم.

ومع ذلك، فإن ريال مدريد أكثر من سعيد بإعارة هازارد – طالما تمت تغطية الجزء الأكبر من أجره البالغ 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع- من أجل توفير مساحة لاستقدام إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند.

لكن الأخ الأكبر كيليان يصر على أن هازارد ليس لديه أي نية للرحيل عن قلعة البرنابيو ويريد البقاء، قائلًا: ”لقد صنع إيدين حياته المهنية بالفعل، إنه بخير حيث هو“.

وأضاف: ”عائلته تشعر بالارتياح هناك، ولديه عقد، حتى عام 2024، وأعتقد أنه سينتظر حتى ذلك الحين.“